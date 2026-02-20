HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Melissa Klug muestra su felicidad al ver juntos a Samahara Lobatón y Youna: “Con tal de que este alejada de ese ser”

Melissa Klug habló sobre el reciente viaje de Samahara Lobatón a Estados Unidos para que Youna pueda ver a su hija. Además, se refirió a Bryan Torres como alguien “despreciable”. 

Samahara Lobatón y Youna dejaron atrás sus peleas y ahora llevan un excelente vínculo amical. Foto: Composición LR/Tiktok/Instagram.
Samahara Lobatón y Youna dejaron atrás sus peleas y ahora llevan un excelente vínculo amical. Foto: Composición LR/Tiktok/Instagram.

El reciente viaje de Samahara Lobatón a Estados Unidos para reencontrarse con Youna, padre de su hija, no pasó desapercibido. La imagen de ambos juntos reavivó rumores de una posible reconciliación y generó una ola de comentarios en redes sociales y programas de espectáculos, donde el foco estuvo puesto en la estabilidad emocional de la familia.

Ante este escenario, Melissa Klug fue tajante al fijar su postura. La empresaria se mostró contenta dejando en claro que su principal preocupación es el bienestar de su hija y de su nieta, y aseguró que prefiere ver a la influencer lejos de Bryan Torres, su expareja, a quien calificó duramente como “ese ser despreciable”.

Melissa Klug se sincera y revela si aceptaría que Samahara Lobatón y Youna vuelvan a ser pareja: 'Serán familia siempre'

lr.pe

Melissa Klug muestra su felicidad al ver juntos a Samahara Lobatón y Youna

Melissa Klug destacó de forma positiva el viaje de Samahara Lobatón junto a su pequeña hija a Estados Unidos, con el fin de que Youna pudiera verla y reforzar el vínculo familiar, más aún en medio del delicado estado de salud del joven. Para la empresaria, se trató de un “bonito gesto” por parte de la influencer, dejando en claro su respaldo a esa decisión.

Al ser consultada sobre un eventual intento de acercamiento de Bryan Torres hacia la influencer, la empresaria fue contundente. “Dios hará justicia, la legal se demora”, señaló en declaraciones a Trome, reflejando su desconfianza hacia el cantante y su intención de que su hija y su nieta no vuelvan a atravesar una situación que considere perjudicial.

El alejamiento definitivo de la influencer del cantante de 'Barrio fino', cuya relación terminó envuelta en polémica tras la difusión de un video de agresión, fue recibido con alivio por Melissa. Incluso, apeló al humor para reafirmar su postura:

“Con tal de que Samahara esté alejada de ese ser despreciable, que haga su novela turca, rusa, brasileña, pero lejos de ese”, expresó, subrayando que su prioridad es la tranquilidad y estabilidad de su familia. En redes sociales, este reencuentro entre Samahara y Youna ya ha sido bautizado como la “novela turca” de la farándula.

