Deportes

Pablo Guede confirmó que Paolo Guerrero no irá desde el arranque ante UTC en Cajamarca.

Técnico argentino también se refirió a la falta de continuidad del volante Pedro Aquino. "Lo voy a utilizar en el momento que crea conveniente", respondió.

Paolo Guerrero será reservado contra UTC.
Paolo Guerrero será reservado contra UTC. | Club Alianza Lima

Tras la eliminación de Alianza Lima de la Copa Libertadores, todos los hinchas terminaron molestos con Pablo Guede y Paolo Guerrero. Sobre el técnico por los malos planteamientos y por el atacante por no patear el penal que finalmente falló Eryc Castillo.

El estratega aliancista tuvo una larga charla en el programa “Modo Fútbol” y respondió a las críticas recibidas. “Llevamos tres goles de pelota parada, eso es un buen síntoma del trabajo. En la liga llevamos dos goles en contra, hay muchos indicativos que hacen que eso no sea real pero cada uno tiene el derecho de opinar lo que quiera”, indicó.

En referencia al atacante nacional precisó que lo tiene que cuidar por un problema que tiene en su rodilla.

“A Paolo lo tengo que cuidar por el tema de su rodilla, pero él está a disposición, ya es una decisión mía. Cuando estuvimos en Uruguay, entrenamos 20 minutos en la cancha artificial que había y se le inflamó un poco la rodilla y quiero tratar de evitar eso”, detalló con miras al compromiso ante UTC de mañana.

Consultado por si hay un problema de indisciplina con Pedro Aquino y Kevin Quevedo, el argentino aclaró que no hay nada contra los mencionados.

“No llegó tarde nunca, nunca hizo una indisciplina conmigo y (que se diga eso) no está bien. Él y yo lo sabemos, cero indisciplinas, él llega temprano y entrena. Kevin no hizo la pretemporada, hay un montón de circunstancias. Me dolió porque él está remando porque tienes que meterte en este ritmo sin haber tenido la preparación, hay que llegar hasta la fecha FIFA, ahí vamos a levantar a Gaibor, a Kevin, a Estrada”, detalló.

Con respecto a Aquino: “Lo voy a utilizar en el momento que crea conveniente. Tengo una relación excelente, lo admiro como futbolista porque lo sufrí en México. No terminó de hacer la pretemporada porque la rodilla se le inflamó”, añadió.

En otro momento de la entrevista, pidió paciencia al hincha y dejó en claro que siempre buscará lo mejor para “el equipo más grande del Perú”.

“Tuve la suerte de entrenar equipos grandes, de vivir estas cosas, de saber la exigencia que corresponde con esta camiseta y saber que de esto quedan cosas por trabajar, más y mejor. El objetivo que tenemos es maravilloso”, dijo.

