Alianza Lima logró una importante victoria frente a Sport Boys que le permitió ubicarse en la cima de la tabla de posiciones del Torneo Apertura de la Liga 1. A pesar del triunfo, existen muchos cuestionamientos hacia el entrenador Pablo Guede y el rendimiento de sus dirigidos. Uno de los que salió al frente en medio de este panorama fue Paolo Guerrero, quien respaldó al estratega argentino.

En un primer momento, el veterano delantero protagonizó un debate con la prensa y aseguró que los blanquiazules dominaron a su rival de turno. "¿Cuántas ocasiones tuvimos en el primer tiempo? ¿Cuánto tuvo que terminar el partido con lo del primer tiempo? Dominamos todo el partido, ellos tuvieron el contraataque y solo buscaban eso. Nosotros tuvimos el 90% de posesión de la pelota. Hay resultados con 1-0, otros con el marcador más abultado. Lo más importante es ganar", manifestó en zona mixta.

La dura respuesta de Paolo Guerrero a los que critican a Alianza Lima

Al ser consultado sobre los diversos cuestionamientos hacia el nivel de los íntimos, Paolo Guerrero apuntó contra la prensa y expresó una irónica respuesta. Asimismo, deslizó al posibilidad de que estos comentarios respondan a otros intereses.

"Eso lo crean ustedes, ese fantasma lo crean ustedes. Creo que somos amenaza para el otro equipo. Seguro hay algunos hinchas del otro equipo aquí. Los analistas del aire acondicionado, los expertos del fútbol. Me quedo un poco tranquilo, el que juega fútbol sabe. Los equipos que viene acá a tirarse atrás y defenderse nos cuestan un poco más", aseguró.

Paolo Guerrero defiende a Pablo Guede

El atacante también se pronunció sobre la permanencia de Pablo Guede en Alianza Lima. El 'Depredador' no dudó en respaldar el trabajo del argentino.

"Lo crean ustedes. Al final el hincha acaba teniendo esa repercusión. Yo no considero que estemos mal, estamos bien y ganando. El equipo está firme. La confianza con el profe está ahí. Sabemos el trabajo que hace día a día, siempre nos empuja y está ahí para no errar. nosotros tenemos que poner más de nuestra parte porque, como te acabo de decir, lo del segundo tiempo debemos mejorar urgente", agregó.