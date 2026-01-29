HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Doña Peta deja en claro su postura sobre la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte: “No me meto en nada”

La madre de Paolo Guerrero habló sobre la vida personal de su hijo y su nuera, Ana Paula Consorte, tras ser abordada por las cámaras de 'Arriba mi gente'.

Doña Peta habló sobre la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte.
Doña Peta habló sobre la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte. | Composición LR / Google

Doña Petronila Arias, conocida como Doña Peta, fue consultada por la prensa durante el partido entre Alianza Lima e Inter Miami. La madre del delantero Paolo Guerrero aclaró que su prioridad es la felicidad de su hijo y que respeta las decisiones de su vida personal.

Según declaró para 'Arriba mi gente', la mamá del 'Depredador' mantiene distancia y no interviene en las dinámicas de la pareja. “Van bien, van bien. Yo no me meto en nada, tienen que formar su hogar, ya ellos son mayores de edad, tienen que formar un hogar por sus hijos”, señaló con claridad.

Doña Peta marca su distancia de la relación de su hijo y Ana Paula Consorte

En ese sentido, Doña Peta recalcó que no busca influir en las decisiones de su hijo ni cuestionar la relación con Ana Paula Consorte. Subrayó que Paolo es un hombre adulto que ha formado su propia familia, por lo que confía en su juicio y madurez.

La progenitora enfatizó que, aunque es madre, su papel no incluye tomar partido en conflictos ni opinar sobre detalles de la convivencia de la pareja, manteniendo así el equilibrio familiar.

¿Cuándo inició la relación de Paolo Guerrero y Ana Paula?

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte comenzaron formalmente su noviazgo en 2022 y, en julio de 2025, celebraron tres años juntos. Durante este tiempo han compartido experiencias importantes, consolidando su vínculo y fortaleciendo la crianza de sus dos hijos.

La convivencia diaria desde septiembre de 2022 ha permitido que la pareja mantenga estabilidad a pesar de la exposición mediática. Vale señalar que, aún no están casados.

