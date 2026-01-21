El futbolista Paolo Guerrero y su esposa Ana Paula Consorte celebraron el segundo cumpleaños de su hijo menor, José Paolo, con una especial fiesta temática inspirada en el popular dibujo animado PAW Patrol. En esta fecha especial, la modelo brasileña dedicó un cálido mensaje a su pequeño expresando su deseo de que siga los pasos deportivos de su padre.

A través de su cuenta oficial de Instagram, Ana Paula Consorte compartió una serie de fotografías que incluyen momentos junto con Paolo Guerrero durante su embarazo y tras el nacimiento del menor. En el mensaje, la esposa del ‘Depredador’ no ocultó su emoción y dejó una frase que enterneció a sus seguidores: “Felicidades al futuro mejor jugador del mundo”, reafirmando su orgullo y amor por su pequeño.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ ES LA DEPENDENCIA EMOCIONAL Y CÓMO SUPERARLA? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL Y DANIELLA SALINAS

Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte celebran el cumpleaños de su hijo

La fiesta de cumpleaños se realizó en un local exclusivo, el cual fue decorado con globos, muñecos y elementos alusivos a PAW Patrol, el dibujo animado favorito del pequeño José Paolo. En las imágenes difundidas se aprecia un ambiente familiar y lleno de alegría, donde los protagonistas fueron el menor y sus padres.

Durante la celebración también estuvo presente Manuela, la hija mayor de Ana Paula Consorte, quien acompañó a su hermano menor en este importante momento. Junto con el popular 'Depredador' y la modelo brasileña, la familia se reunió para cantar el cumpleaños y apagar la vela. Sin embargo, la modelo brasileña extendió su felicidad con una publicación en redes sociales: “Hace 2 años mi menor llegó al mundo convirtiendo mi vida en un huracán de emociones (…) mami te ama tanto que no hay palabras para describir”, escribió pareja del futbolista.

Hijos de Paolo Guerrero y Ana Paula se bautizaron en especial ceremonia

Por otro lado, antes de finalizar el 2025, Paolo Guerrero y Ana Paula Consorte decidieron bautizar a sus dos hijos en una emotiva ceremonia realizada el 30 de diciembre en una iglesia de Chorrillos. La propia Ana Paula fue la encargada de compartir un carrusel de imágenes del importante acontecimiento familiar.

En las fotografías se observa a la modelo junto a José Paolo y Paolo André, quienes lucieron trajes blancos dentro del templo, marcando así una nueva etapa en la vida familiar del reconocido futbolista peruano. También estuvo presente Manuela, la hija adolescente de Ana Paula, acompañando a sus hermanos menores.