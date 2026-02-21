Reina Hispanoamérica 2026 EN VIVO: a qué hora y dónde ver el top de candidatas y quién ganó el certamen de belleza en Santa Cruz Bolivia

La edición 36 del certamen se celebra este sábado 21 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, donde 28 candidatas competirán por la corona de Reina Hispanoamérica 2026 y buscarán suceder a la actual ganadora, Día Mate, representante de Filipinas. El evento reúne a participantes de distintos países que aspiran al título que simboliza cultura, liderazgo y orgullo para la región.

Entre las aspirantes destaca Camila Chacón, quien representa a Perú. Tanto la peruana como las candidatas tuvieron la oportunidad de pasar directamente al top 12 mediante votaciones. El concurso, organizado por Promociones Gloria, inició semanas atrás con actividades preliminares como entrevistas con el jurado y presentaciones oficiales.

¿A lqué inicia la final de Reina Hispanoamérica 2026?

La gala final está programada para las 9:00 p. m. (hora de Bolivia) y contará con la evaluación de un jurado internacional compuesto por figuras vinculadas al mundo de los certámenes y la moda. Entre ellos figuran el diseñador Prince Julio César, la exMiss Universo Italia 2025 Faddya Halabi, la exMiss World El Salvador 2024 Andrea Aguilar, la Universal Woman 2025 Ivana Carolina y la exMiss Bolivia 2023 Vanessa Hayes.

Final de Reina Hispanoamérica 2026 en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m. del sábado 21 de febrero.

Final de Reina Hispanoamérica 2026 en México, Nicaragua y El Salvador: 7.00 p. m. del sábado 21 de febrero.

Final de Reina Hispanoamérica 2026 en Estados Unidos (PST): 5.00 p. m. del sábado 21 de febrero.

Final de Reina Hispanoamérica 2026 en España: 7.00 a. m. del domingo 22 de febrero.

Final de Reina Hispanoamérica 2026 en Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m. del sábado 21 de febrero.

Final de Reina Hispanoamérica 2026 en Chile, Argentina y Brasil: 10:00 p. m. del sábado 21 de febrero.

Reina Hispanoamérica 2026. Foto: Instagram

¿Dónde ver en vivo la final de Reina Hispanoamérica 2026?

El certamen será transmitido en televisión a través del canal boliviano Red Uno. Para el público internacional, la organización habilitó la transmisión en su canal oficial de YouTube, en el que se pueden encontrar también contenidos previos del concurso, como el desfile de trajes típicos y entrevistas con las candidatas.

La final promete reunir glamour, cultura y competencia internacional en una de las noches más esperadas del calendario de certámenes de belleza, en el que se conocerá quién se convierte en la nueva representante de Hispanoamérica ante el mundo, quien portará la corona oficial, una pieza bañada en rodio con cristales finamente facetados y elaborada durante más de 800 horas de trabajo artesanal, símbolo del compromiso y la elegancia que representa el título.