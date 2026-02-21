HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Entretenimiento

Reina Hispanoamérica 2026 EN VIVO: a qué hora y dónde ver el top de candidatas y quién ganó el certamen de belleza en Santa Cruz Bolivia

La gala final de Reina Hispanoamérica 2026 reúne a 28 candidatas que compiten por la corona en Bolivia, donde la representante peruana Camila Chacón busca destacar y suceder a la actual reina.

Reina Hispanoamérica 2026 se llevará a cabo en Bolivia. Foto: composición LR/Instagram
Reina Hispanoamérica 2026 se llevará a cabo en Bolivia. Foto: composición LR/Instagram

La edición 36 del certamen se celebra este sábado 21 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, donde 28 candidatas competirán por la corona de Reina Hispanoamérica 2026 y buscarán suceder a la actual ganadora, Día Mate, representante de Filipinas. El evento reúne a participantes de distintos países que aspiran al título que simboliza cultura, liderazgo y orgullo para la región.

Entre las aspirantes destaca Camila Chacón, quien representa a Perú. Tanto la peruana como las candidatas tuvieron la oportunidad de pasar directamente al top 12 mediante votaciones. El concurso, organizado por Promociones Gloria, inició semanas atrás con actividades preliminares como entrevistas con el jurado y presentaciones oficiales.

TE RECOMENDAMOS

ECLIPSE SOLAR EN ACUARIO: CAMBIOS INESPERADOS Y GIROS DE DESTINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Ariadna Vargas Llosa, nieta del escritor Mario Vargas Llosa, es la segunda candidata oficial al Miss Perú-USA 2026

lr.pe

¿A lqué inicia la final de Reina Hispanoamérica 2026?

La gala final está programada para las 9:00 p. m. (hora de Bolivia) y contará con la evaluación de un jurado internacional compuesto por figuras vinculadas al mundo de los certámenes y la moda. Entre ellos figuran el diseñador Prince Julio César, la exMiss Universo Italia 2025 Faddya Halabi, la exMiss World El Salvador 2024 Andrea Aguilar, la Universal Woman 2025 Ivana Carolina y la exMiss Bolivia 2023 Vanessa Hayes.

  • Final de Reina Hispanoamérica 2026 en Perú, Colombia y Ecuador: 8.00 p. m. del sábado 21 de febrero.
  • Final de Reina Hispanoamérica 2026 en México, Nicaragua y El Salvador: 7.00 p. m. del sábado 21 de febrero.
  • Final de Reina Hispanoamérica 2026 en Estados Unidos (PST): 5.00 p. m. del sábado 21 de febrero.
  • Final de Reina Hispanoamérica 2026 en España: 7.00 a. m. del domingo 22 de febrero.
  • Final de Reina Hispanoamérica 2026 en Bolivia y Venezuela: 9:00 p. m. del sábado 21 de febrero.
  • Final de Reina Hispanoamérica 2026 en Chile, Argentina y Brasil: 10:00 p. m. del sábado 21 de febrero.
Reina Hispanoamérica 2026. Foto: Instagram

Reina Hispanoamérica 2026. Foto: Instagram

PUEDES VER: ¿Quién ganó el Miss Cosmo 2025 y es la nueva sucesora de Ketut Permata Juliastrid?

lr.pe

¿Dónde ver en vivo la final de Reina Hispanoamérica 2026?

El certamen será transmitido en televisión a través del canal boliviano Red Uno. Para el público internacional, la organización habilitó la transmisión en su canal oficial de YouTube, en el que se pueden encontrar también contenidos previos del concurso, como el desfile de trajes típicos y entrevistas con las candidatas.

La final promete reunir glamour, cultura y competencia internacional en una de las noches más esperadas del calendario de certámenes de belleza, en el que se conocerá quién se convierte en la nueva representante de Hispanoamérica ante el mundo, quien portará la corona oficial, una pieza bañada en rodio con cristales finamente facetados y elaborada durante más de 800 horas de trabajo artesanal, símbolo del compromiso y la elegancia que representa el título.

Notas relacionadas
Ariadna Vargas Llosa, nieta del escritor Mario Vargas Llosa, es la segunda candidata oficial al Miss Perú-USA 2026

Ariadna Vargas Llosa, nieta del escritor Mario Vargas Llosa, es la segunda candidata oficial al Miss Perú-USA 2026

LEER MÁS
Anelhí Arias revela el difícil momento que vive por accidente de su hija con fuegos artificiales: "No es una fractura normal"

Anelhí Arias revela el difícil momento que vive por accidente de su hija con fuegos artificiales: "No es una fractura normal"

LEER MÁS
Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

Anelhí Arias revela el estado de salud de su hija tras ser operada por accidente con fuegos artificiales: “Me siento muy triste”

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

Marisel Linares confiesa que no quiere tener hijos y sorprende al revelar la razón: “Me acostumbré a una vida para mí”

LEER MÁS
Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

LEER MÁS
Peter Fajardo: ¿qué estudió el productor de 'Esto es guerra' y a qué se dedica fuera de la TV?

Peter Fajardo: ¿qué estudió el productor de 'Esto es guerra' y a qué se dedica fuera de la TV?

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cerro Porteño vs Olimpia EN VIVO por el superclásico de la liga paraguaya: horario y canal del partido

Reina Hispanoamérica 2026 EN VIVO: a qué hora y dónde ver el top de candidatas y quién ganó el certamen de belleza en Santa Cruz Bolivia

Indecopi congela cuentas de dos inmobiliarias por presuntas irregularidades en venta de terrenos: multas podrían llegar a superar los S/2 millones

Entretenimiento

Shakira dará concierto gratis en México: fecha oficial, lugar y cómo asistir paso a paso

Conciertos en Lima 2026: entradas, fecha y lugar para Masiel Málaga, Ken-Y, Amaranta y más este fin de semana

Fallece Eric Dane, actor de 'Grey's Anatomy', a los 53 años tras luchar contra enfermedad neurodegenerativa

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Balcázar en expectativa ante situación ministerial: visitas a despacho, pedido de partidos y ministros que se posicionan

Carlos León Moya: “En esta elección se ha mediocrizado mucho la derecha, sí. Pero también la izquierda”.

José María Balcázar no evaluará pedido de indulto presidencial de Pedro Castillo

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025