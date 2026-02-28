Suheyn Cipriani reveló el 13 de febrero que Macarius terminó con ella en el cumpleaños de su hija. | Foto: composición LR/Instagram

Suheyn Cipriani reveló el 13 de febrero que Macarius terminó con ella en el cumpleaños de su hija. | Foto: composición LR/Instagram

Suheyn Cipriani vuelve a estar en el centro de la atención mediática. Días después de su mediática segunda separación de Macarius, la exreina de belleza y conductora del programa de televisión 'Esto sí es amor' sorprendió en una transmisión en vivo al revelar que ya no se encuentra soltera.

Su inesperado anuncio generó rumores inmediatos de una nueva reconciliación con el streamer arequipeño. Recordamos que el creador de contenido rompió en dos oportunidades con la presentadora. En la segunda ocasión, según confesó la misma Suheyn, terminó con ella en el cumpleaños de su hija menor.

Suheyn Cipriani revela que ya no está soltera

La revelación de Suheyn Cipriani ocurrió durante una transmisión en vivo en la que compartía pantalla con figuras como Youna, expareja de Samahara Lobatón, y el tiktoker conocido como 'Mostra'. En medio de la conversación, el barbero le preguntó directamente si se encontraba soltera. La modelo respondió con un gesto que no dejó lugar a dudas: negó con una mano mientras con la otra se cubría la boca.

La reacción sorprendió a Youna, quien días atrás había protagonizado con ella algunos supuestos coqueteos que generaron comentarios en redes. Entre risas y evidente asombro, el ex de Samahara no dudó en afirmar: "Regresó. Qué loco, la Suheyn".

¿Suheyn y Macarius regresaron?

Aunque Cipriani evitó confirmar la identidad de su actual pareja, Youna insinuó que se trataba de una reconciliación con Macarius al dirigirse a uno de sus compañeros y preguntarle directamente sobre el tema: "Suheyn regresó. ¿Qué opinas, ‘Mostra’, de que Suheyn regresó?". La exmodelo no quiso dar mayores explicaciones, pero tampoco se quedó en silencio; con una sonrisa respondió: "Oye, ¿qué pasa?".

Por su parte, 'Mostra' prefirió guardar silencio, lo que dejó entrever que no tenía palabras frente a las afirmaciones de Youna. En redes sociales, los comentarios no tardaron en multiplicarse. Muchos usuarios recordaron la mediática separación de la pareja, marcada por las lágrimas de Suheyn en vivo durante el programa de Magaly Medina y por la defensa pública de Macarius ante las críticas que recibió. En aquel entonces, la modelo no dudó en salir a respaldarlo, asegurando que se trataba de un "buen hombre".