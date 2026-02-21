¿Quién ganó el certamen Reina Hispanoamérica 2026 y es la sucesora de Día Mate?

La edición 36 del certamen Reina Hispanoamericana se celebró el sábado 21 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, donde 28 candidatas compitieron por la corona y buscaron suceder a la entonces reina vigente, Día Mate, representante de Filipinas.

Por su parte, Camila Chacón, representante de Perú, logró posicionarse como sexta finalista del certamen de belleza, destacando entre las concursantes y dejando en alto el nombre de su país tras enfrentarse a la ronda de preguntas y brillando en la pasarela.

Reina Hispanoamérica 2026 EN VIVO: sigue el certamen de belleza y conoce a la nueva reina 22:14 Miss Curazao es la nueva Reina Hispanoamérica 2026 Kimberly De Boer, representante de Curazao, fue coronada como la nueva soberana del certamen Reina Hispanoamericana 2026, destacando entre las finalistas por su elegancia, seguridad escénica y desempeño en las etapas decisivas de la gala. 22:10 Finalistas Reina Hispanoamérica 2026 6ta finalista: Miss Nicaragua - Luz González

5ta finalista: Miss Venezuela - Emely Barile

4ta finalista: Miss Perú - Camila Chacón

3ra finalista: Miss Puerto Rico - Tiffani González

2da finalista: México - Melissa Payró

1ra finalista: Miss República Dominicana - Criselys García 21:45 Top 8 de candidatas que clasificaron en el certamen de belleza 1. Miss Colombia - Marta Isabel Otero

2. Miss República Dominicana - Criselys García

3. Miss Nicaragua - Luz González

4. Miss Venezuela - Emely Barile

5. Miss México - Melissa Payró

6. Miss Puerto Rico - Tiffani González

7. Miss Perú - Camila Chacón

8. Miss Curazao - Kimberly 21:42 Ronda de preguntas para el top 8 La ronda de preguntas para el top 8 marcó uno de los momentos más decisivos del certamen Reina Hispanoamericana, donde las finalistas pusieron a prueba su seguridad, elocuencia y preparación al responder en vivo ante el jurado y el público. 21:24 Top 13 de Reina Hispanoamérica 1. Miss Panamá - Anayansi Cristal

2. Miss Ecuador - Ami Ocampo

3. Miss Colombia - Marta Isabel Otero

4. Miss Perú - Camila Chacón

5. Miss México - Melissa Payró

6. Miss República Dominicana - Criselys García

7. Miss Bolivia - Eugenia Redín

8. Miss Canadá - Malayika

9. Miss Curazao - Kimberly

10. Miss Nicaragua - Luz González

11. Miss Venezuela - Emely Barile

12. Miss Filipinas - Franchesca Beatriz

13. Miss Puerto Rico - Tiffani González 21:07 ¡Miss Perú brilla en traje de gala! Camila Chacón deslumbró en la pasarela e intentó impresionar al jurado para asegurar su pase a la final del certamen. 21:01 Miss Costa Rica sufre tropezón en plena pasarela de traje de noche Camila Mena, representante de Costa Rica, estuvo a punto de caer al suelo durante su desfile en traje de gala. 20:56 Candidatas desfilan en traje de gala en la final de Reina Hispanoamérica En la final del certamen Reina Hispanoamericana, las candidatas deslumbraron al desfilar en traje de gala, encabezadas por Día Mate, representante de Filipinas, quien lideró esta elegante pasarela donde todas mostraron lo mejor de sí ante el jurado y el público. 20:27 Candidatas se lucen en traje de baño Tras presentar un número especial con música en vivo, las participantes desfilaron en traje de baño. 20:25 Camila Chacón ganó el título de 'Embajadora de la Nueva Santa Cruz' Algunas candidatas recibieron un reconocimiento en el certamen; entre ellas, Camila Chacón, quien ganó el título de 'Embajadora de la Nueva Santa Cruz'. 20:08 Candidatas gritan el nombre de su país en certamen de belleza Las 28 candidatas se presentaron en el escenario y gritarón con orgullo el nombre de sus países, desatando la ovación del público durante esta emotiva etapa inicial del certamen de belleza. 19:57 Artistas invitados en Reina Hispanoamérica 2026 - La Kitty

- Jota Barbaja

- La Super Orquesta

- Yonix 19:17 Día Mate, representante de Filipinas, se despide de Reina Hispanoamérica La representante de Filipinas, Día Mate, se despidió del certamen Reina Hispanoamericana en una emotiva gala previa a la final, donde esa misma noche se coronará a la nueva soberana del concurso. Foto: Instagram 18:14 Candidatas se alistan para la gran noche Las 28 candidatas se preparan para la gran noche de este 21 de febrero, cuando competirán por la ansiada corona del certamen Reina Hispanoamericana. 17:43 ¿Dónde ver gratis la final de Reina Hispanoamérica 2026? Podrás ver gratis la final del certamen Reina Hispanoamericana 2026 desde las 9:00 p. m. a través del canal oficial de Promociones Gloria en YouTube y también mediante su cuenta oficial en Facebook, donde se transmitirá la gala completa. Foto: Instagram