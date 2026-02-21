HOYSuscripcion LR Focus

¿Quién ganó el certamen Reina Hispanoamérica 2026 y es la sucesora de Día Mate?

La gala final del certamen Reina Hispanoamericana 2026 concluyó con la coronación de la sucesora de Día Mate, tras una noche de competencia marcada por desfiles, preguntas decisivas y gran expectativa del público.

Reina Hispanoamérica tiene nueva representante. Foto: Instagram
La edición 36 del certamen Reina Hispanoamericana se celebró el sábado 21 de febrero en Santa Cruz de la Sierra, donde 28 candidatas compitieron por la corona y buscaron suceder a la entonces reina vigente, Día Mate, representante de Filipinas.

Por su parte, Camila Chacón, representante de Perú, logró posicionarse como sexta finalista del certamen de belleza, destacando entre las concursantes y dejando en alto el nombre de su país tras enfrentarse a la ronda de preguntas y brillando en la pasarela.

Reina Hispanoamérica 2026 EN VIVO: sigue el certamen de belleza y conoce a la nueva reina

22:14
21/2/2026

Miss Curazao es la nueva Reina Hispanoamérica 2026

Kimberly De Boer, representante de Curazao, fue coronada como la nueva soberana del certamen Reina Hispanoamericana 2026, destacando entre las finalistas por su elegancia, seguridad escénica y desempeño en las etapas decisivas de la gala.

22:10
21/2/2026

Finalistas Reina Hispanoamérica 2026

6ta finalista: Miss Nicaragua - Luz González
5ta finalista: Miss Venezuela - Emely Barile
4ta finalista: Miss Perú - Camila Chacón
3ra finalista: Miss Puerto Rico - Tiffani González
2da finalista: México - Melissa Payró
1ra finalista: Miss República Dominicana - Criselys García

21:45
21/2/2026

Top 8 de candidatas que clasificaron en el certamen de belleza

1. Miss Colombia - Marta Isabel Otero
2. Miss República Dominicana - Criselys García
3. Miss Nicaragua - Luz González
4. Miss Venezuela - Emely Barile
5. Miss México - Melissa Payró
6. Miss Puerto Rico - Tiffani González
7. Miss Perú - Camila Chacón
8. Miss Curazao - Kimberly

21:42
21/2/2026

Ronda de preguntas para el top 8

La ronda de preguntas para el top 8 marcó uno de los momentos más decisivos del certamen Reina Hispanoamericana, donde las finalistas pusieron a prueba su seguridad, elocuencia y preparación al responder en vivo ante el jurado y el público.

21:24
21/2/2026

Top 13 de Reina Hispanoamérica

1. Miss Panamá - Anayansi Cristal
2. Miss Ecuador - Ami Ocampo
3. Miss Colombia - Marta Isabel Otero
4. Miss Perú - Camila Chacón
5. Miss México - Melissa Payró
6. Miss República Dominicana - Criselys García
7. Miss Bolivia - Eugenia Redín
8. Miss Canadá - Malayika
9. Miss Curazao - Kimberly
10. Miss Nicaragua - Luz González
11. Miss Venezuela - Emely Barile
12. Miss Filipinas - Franchesca Beatriz
13. Miss Puerto Rico - Tiffani González

21:07
21/2/2026

¡Miss Perú brilla en traje de gala!

Camila Chacón deslumbró en la pasarela e intentó impresionar al jurado para asegurar su pase a la final del certamen.

Camila Chacón

21:01
21/2/2026

Miss Costa Rica sufre tropezón en plena pasarela de traje de noche

Camila Mena, representante de Costa Rica, estuvo a punto de caer al suelo durante su desfile en traje de gala.

Costa Rica

20:56
21/2/2026

Candidatas desfilan en traje de gala en la final de Reina Hispanoamérica

En la final del certamen Reina Hispanoamericana, las candidatas deslumbraron al desfilar en traje de gala, encabezadas por Día Mate, representante de Filipinas, quien lideró esta elegante pasarela donde todas mostraron lo mejor de sí ante el jurado y el público.

dia mate

20:27
21/2/2026

Candidatas se lucen en traje de baño

Tras presentar un número especial con música en vivo, las participantes desfilaron en traje de baño.

reina hispanoamerica

20:25
21/2/2026

Camila Chacón ganó el título de 'Embajadora de la Nueva Santa Cruz'

Algunas candidatas recibieron un reconocimiento en el certamen; entre ellas, Camila Chacón, quien ganó el título de 'Embajadora de la Nueva Santa Cruz'.

20:08
21/2/2026

Candidatas gritan el nombre de su país en certamen de belleza

Las 28 candidatas se presentaron en el escenario y gritarón con orgullo el nombre de sus países, desatando la ovación del público durante esta emotiva etapa inicial del certamen de belleza.

bolivia

19:57
21/2/2026

Artistas invitados en Reina Hispanoamérica 2026

- La Kitty
- Jota Barbaja
- La Super Orquesta
- Yonix

19:17
21/2/2026

Día Mate, representante de Filipinas, se despide de Reina Hispanoamérica

La representante de Filipinas, Día Mate, se despidió del certamen Reina Hispanoamericana en una emotiva gala previa a la final, donde esa misma noche se coronará a la nueva soberana del concurso.

Foto: Instagram

dia mate

18:14
21/2/2026

Candidatas se alistan para la gran noche

Las 28 candidatas se preparan para la gran noche de este 21 de febrero, cuando competirán por la ansiada corona del certamen Reina Hispanoamericana.

17:43
21/2/2026

¿Dónde ver gratis la final de Reina Hispanoamérica 2026?

Podrás ver gratis la final del certamen Reina Hispanoamericana 2026 desde las 9:00 p. m. a través del canal oficial de Promociones Gloria en YouTube y también mediante su cuenta oficial en Facebook, donde se transmitirá la gala completa.

Foto: Instagram

reina belleza

