Suheyn Cipriani visitó el set del podcast 'La manada' para compartir detalles sobre su situación actual tras el fin de su relación con el streamer Macarius. Según contó la exreina de belleza y conductora de 'Esto sí es amor', el creador de contenido puso fin a su romance mediante un mensaje de WhastApp el día del cumpleaños de su hija, fruto del vínculo que tuvo con el cantante César Vega.

"Me fui a dormir y me levanto y (veo) un testamento con 20.000 emojis, caritas trises y corazones rotos. Yo digo: ¿qué fue? y decía: 'Tú sabes que eres el amor de mi vida, mi primer amor, te voy a recordar por siempre, nunca he vivido nada como esto, pero hay que dejar las cosas hasta aquí', y ese día era el cumpleaños de mi hija. Lo ignoré todo el día", comentó Suheyn Cipriani. Aunque señaló que días después conversaron sobre la situación y retomaron su relación, el creador de contenido volvió escribirle por mensaje para dar por terminado el romance amoroso.

"Estoy en mi cama tranquila, estábamos super bien y de la nada amanezco otra vez con (un mensaje): 'Suheyn, tenemos que hablar' (...) Yo le dije: 'si me vas a terminar dímelo de una. Dime de frente si quieres estar conmigo o intentarlo' (...) Al final me dijo: 'No puedo', relató.

Suheyn Cipriani descarta retomar relación con streamer Macarius

Tras brindar sus declaraciones, Gerardo Pe' y Mario Irivarren le consultaron si existía la posibilidad de retomar en el futuro su vínculo con el creador de contenido. Sin embargo, su respuesta fue negativa y precisó que, por el momento, se encuentra enfocada en su recuperación personal, su trabajo y sus hijos.

"Yo con esto cierro por siempre ese capítulo. Yo la verdad no quiero regresar (con él). Me puede decir que me ama y, perdóname por esto, pero yo creo que tú no me amas y me quieres lo suficiente (...) Me gustaría no regresar. Que me deje sanar. Creo que merezco algo estable, algo bonito, y él también. Quiero aprender a estar sola", sentenció.