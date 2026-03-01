Lesly Reyna reapareció en redes sociales con un testimonio que encendió la preocupación entre sus seguidores. La ex Miss Perú, radicada en Dubai, afirmó que vivió “un día supertenso” luego de escuchar explosiones que atribuye al ataque de Irán contra bases de los Estados Unidos en países del Golfo.

Según relató en un video, el estruendo se sintió con intensidad en su zona de residencia: “Hoy escuché ocho bombas en donde vivo, aquí en Dubái… todo en las paredes, los vidrios, todo el lugar temblando”, señaló. La modelo agregó que la gente a su alrededor no tiene certeza sobre lo que ocurrirá en las próximas horas.

Lesly Reyna confiesa que hubo ataque de misiles cerca a su vivienda

“Estoy asustada y supernerviosa”, dijo Lesly Reyna al describir el momento en que escuchó las detonaciones, que sintió “cerquísima”. En su mensaje, remarcó que la tensión no solo proviene del ruido, sino de la falta de información clara para la población. “La verdad fue un día supertenso porque se escuchó así, como si fuera cerquísima, y todo temblando”, expresó.

En su relato, mencionó que los ataques se vincularon a instalaciones estadounidenses en Qatar, Emiratos Árabes Unidos, Baréin y Kuwait. “Hubo explosiones y ataques de misiles cerca de donde vivo… yo estoy bien ahora, solo un poco asustada”, precisó la ex Miss Perú.

Ex Miss Perú narra el terror que vive por ataque de Irán

La ex Miss Perú también sostuvo que se restringió el tránsito aéreo. “Lo que sí se sabe es que los aeropuertos están cerrados, nadie puede salir ni entrar”, declaró, subrayando que la incertidumbre afecta a residentes y viajeros en Dubai.

Aunque dijo encontrarse a salvo, reconoció el impacto emocional de la jornada. “Fue un día loco… muchas personas están preocupadas”, comentó, antes de prometer nuevas actualizaciones si la situación cambia.