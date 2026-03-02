Laura Spoya regresó a la conducción de 'La manada' junto a Mario Irivarren y Gerardo Pe tras dos semanas de ausencia del streaming. La exreina de belleza tuvo que ser intervenida quirúrgicamente y sometida a una delicada operación en la columna, luego de que sus vértebras resultaron comprometidas tras el fuerte impacto de su auto contra un muro en Surco.

La presentadora de 'Al sexto al día' aprovechó los minutos iniciales del pódcast para pronunciarse sobre lo ocurrido y aclarar los hechos. Según explicó, desde el primer momento colaboró con las autoridades para seguir el proceso correspondiente y cumplir con todos los procedimientos establecidos.

Laura Spoya hace una mea culpa por tras choque de su vehículo

Según comentó Laura Spoya, todo el proceso que vivió tras el accidente la llevó a pensar y recapacitar sobre la forma en que venía conduciendo su vida hasta ese momento. La conductora indicó que inició una reflexión personal sobre los hechos y aceptó su responsabilidad en lo ocurrido, al precisar que la historia pudo ser distinta si el desenlace afectaba a terceras personas.

"Tengo que cambiar muchas cosas, no soy perfecta. Soy humana. Siempre me ha gustado vivir la vida sin pensar demasiado y ahora sí ha sido un choque fuerte al tener que reestructurar mi vida (...) Pero no es huir del problema sino apechugarlo. La gente puede tener opiniones de lo que pudo haber pasado o no. Fue un accidente. No me estoy victimizando, pero no voy a cambiar la percepción de la gente", comentó

Asimismo, dejó en claro que no expondrá públicamente los motivos por los que se encontraba manejando a esa hora de la madrugada, al señalar que se trata de un aspecto de su vida privada que forma parte del proceso a cargo de las autoridades.

"Si yo tenía que hacer algo a las 3 de la mañana, eso es algo muy personal pero le pido disculpas a la gente que piensa lo contrario. Esto fue un accidente que me pudo haber pasado a las 1 de la tarde o a las 8, pero tuve la suerte de que haya sido en un momento donde no haya salido afectada una tercera persona porque, definitivamente, eso podría haber cambiado el destino de mi vida y el de otra persona. Yo siempre colaboré con todos los procesos que se han tenido que seguir. Nunca traté de hacer algo distinto", agregó