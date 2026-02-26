La exreina de belleza reapareció en el podcast 'La manada' Foto: Composición LR | Captura de YouTube Magaly Medina / La Manada

Durante la última emisión de su programa de espectáculos, Magaly Medina criticó fuertemente a Laura Spoya por reaparecer ante cámaras en el podcast 'La manada'. La figura de ATV consideró que la exreina de belleza se anticipó en su retorno al streaming, así como hacer bromas respecto del accidente vehicular que la mantuvo internada por varios días.

"Tuvo un accidente que pudo haberle costado la vida, que pudo haber causado algún accidente que luego todos estemos lamentando", reflexionó la conductora de 'Magaly TV, la firme'. Además, no dudó en relacionar el hecho con el caso de Lizeth Marzano y señalar que la Miss Perú 2015 pudo ocasionar una tragedia similar.

Magaly Medina analiza reacción de Laura Spoya

Medina Vera cuestionó que, pese al momento delicado que atraviesa, Spoya se haya atrevido a bromear frente a cámaras. Además, calificó su actitud como irresponsable y poco seria. "Felizmente para ella se topó con una palmera y con un muro y salió bien librada porque está viva, porque tendrá tres, cuatro tornillos en la columna, pero va a poder caminar", señaló.

"Sin embargo, su primera aparición es con una actitud poco, digamos, empática, poco reflexiva, ¿no? Solamente hablar, bromear, 'chonguear', pero eso no es", señaló la figura de ATV. Para Magaly, Laura Spoya parece no estar consciente que estuvo a punto de morir "A mi me parece una irresponsable porque además ni siquiera admite públicamente el error que cometió".

Magaly Medina crítica a Mario Irivarren y Gerardo Pe

En la misma línea, Magaly Medina continuó criticando la actitud de Laura Spoya y su poca sensibilidad. Como se recuerda, la exreina de belleza dijo que ahora se dedicará a hacer streaming de Mario Kart.

Asimismo, la conductora de 'Magaly TV, la firme' sumó sus críticas contra Mario Irivarren y Gerardo PE, quienes realizaron una transmisión desde la vivienda de Laura Spoya, ya que no abordaron con seriedad las consecuencias del accidente.