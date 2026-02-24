Laura Spoya se muestra con corsé tras delicada cirugía de columna: "Se supone que no debería caminar"

Laura Spoya reapareció públicamente por primera vez luego del grave accidente automovilístico que sufrió y que la llevó a someterse a una intervención quirúrgica en la columna. Durante una transmisión en vivo desde su casa, la exMiss Perú estuvo acompañada por sus compañeros del pódcast, llamó la atención al mostrarse usando un corsé ortopédico y explicar que todavía se encuentra en plena recuperación.

“Me voy a echar un ratito ya porque se supone que no debería caminar”, comentó presentadora de 'Al sexto día' mientras conversaba con sus compañeros y explicó que ya puede desplazarse, aunque lentamente, debido a la reciente operación, pues ella misma había contado que el impacto del accidente comprometió seriamente una de sus vértebras.

Laura Spoya reaparece en corsé tras operación de columna y revela cuánto tiempo deberá usarlo

Durante el encuentro con Mario Irivarren y Gerardo Pe´, la conductora de 'La manada' relató detalles de su recuperación y mostró el dispositivo médico que ahora forma parte de su rutina diaria. Según explicó, deberá usar el corsé durante aproximadamente seis meses, periodo clave para la rehabilitación de su columna y la correcta cicatrización interna.

También enseñó una pequeña unidad móvil que utiliza para trasladarse sin forzar la espalda, a la que bautizó con humor como 'Laura móvil'. A pesar del difícil momento, mantuvo una actitud positiva frente a sus amigos, quienes acudieron a visitarla para acompañarla tras la operación. Además, la exreina de belleza reveló además que el accidente le ocasionó otras lesiones físicas, como la pérdida de dos dientes, uno de los cuales deberá ser extraído definitivamente.

Laura Spoya revela estuvo a punto de quedarse parapléjica

En su testimonio, la conductora confesó que inicialmente no fue consciente de la gravedad del choque y explicó que, tras ser trasladada a la clínica, su mente bloqueó el recuerdo del accidente y pensó que no había sufrido lesiones graves. Sin embargo, al día siguiente los médicos le informaron que tenía vértebras comprometidas y que necesitaba cirugía urgente, ya que existía riesgo de quedar parapléjica.

“He estado al borde de la muerte, estoy con estrés postraumático”, relató la influencer. También recordó que fue internada con collarín y posteriormente trasladada a cuidados intensivos cuando detectaron la magnitud de la lesión. Según le indicaron los especialistas, su vértebra estaba a solo un "milímetro" de provocarle una parálisis permanente, por lo que debieron reconstruirla mediante cirugía.