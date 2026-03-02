La influencer Francesca Montenegro se pronunció públicamente para defenderse de los señalamientos de presunto encubrimiento a su expareja Adrián Villar, acusado de atropellar a la deportista Lizeth Marzano. En entrevista con Milagros Leiva, la joven aseguró que el acceso que él tuvo a su vivienda se debía a la confianza de su relación sentimental y lamentó profundamente esa decisión

“Yo le di ese acceso el año pasado y hoy creo que ha sido el peor error que he hecho en mi vida”, reveló la influencer y explicó que la madrugada del accidente su expareja ingresó sin autorización hasta su habitación para contarle que había tenido un incidente vehicular y que afuera lo esperaban su padre, Rubén Villar, y la periodista Marisel Linares. Según su versión, recién entonces supo que él buscaba asesoría legal y no imaginó que el hecho involucraba a una persona atropellada.

Francesca Montenegro admite que fue un error haberle dado el acceso a su casa a Adrián Villar

Durante su declaración, Francesca Montenegro detalló que Adrián Villar tenía la clave de la puerta porque mantuvieron una relación de más de un año. Ese permiso previo, afirmó, fue lo que le permitió entrar directamente a su domicilio alrededor de las 2:46 de la madrugada del 18 de febrero, sin pedir autorización al conserje ni a su familia.

La joven sostuvo que él llegó hasta su cuarto para despertarla con la linterna de su celular y contarle que había sufrido un accidente en San Isidro. Recalcó que en ese momento no sabía la gravedad de lo ocurrido ni que había una víctima. Según su testimonio, actuó confiando en lo que él le decía y accedió a acompañarlo porque creyó su versión.

La influencer reveló que no fue la primera vez que su expareja se toma esas atribuciones. "Igual de sorprendida que cuando vi hace dos días que su mamá había estado en mi casa y que la había bajado y subido y vuelto a entrar a mi casa con la clave de mi casa sin que nosotros sepamos", agrgó.

Francesca Montenegro revela qué le dijo Adrián Villar tras atropellar a Lizeth Marzano

La influencer relató que Adrián Villar se mostraba nervioso, tartamudeaba y parecía estar en estado de shock cuando le habló. De acuerdo con su testimonio, él le pidió que se cambiara y que bajara primero con él, sin despertar a su padre, quien dormía en ese momento. Ella afirmó que accedió porque pensó que se trataba únicamente de un accidente de tránsito y que necesitaba orientación legal.

“Estaba preocupado, me dijo que había tenido un accidente y que había venido por la asesoría legal de mi papá”, contó. También señaló que le creyó todo lo que le dijo, razón por la cual se le vio posteriormente junto con él, su padre y la periodista fuera del domicilio.