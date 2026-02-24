HOYSuscripcion LR Focus

Cantante Paloma San Basilio reconoce el talento de su doble peruana en 'Yo soy': "De las voces que mejor me han imitado"

¡Emocionada! La cantante española Paloma San Basilio no dudó en elogiar a Mayrely Caballero tras ver su interpretación viral de la icónica canción '¿Por qué me abandonaste?' en 'Yo soy'.

Imitadora de Paloma San Bacilio ha participado con otros personajes en temporadas anteriores de 'Yo soy'.
Imitadora de Paloma San Bacilio ha participado con otros personajes en temporadas anteriores de 'Yo soy'. | Foto: composición LR/Vanity Fair/Latina

La reacción de Paloma San Basilio al ver la interpretación de Mayrely Caballero en 'Yo soy' ha marcado un momento especial en el programa de Latina. La cantante española no dudó en dejar un comentario público en el que elogió la voz de su imitadora peruana, calificándola como una de las mejores que ha recreado su estilo.

Este reconocimiento llega en una etapa clave del concurso, donde los participantes buscan consolidarse frente al jurado y al público. La presencia de Mayrely, quien anteriormente probó su talento en el reality con otros personajes y es hermana de una recordada campeona, se suma a la expectativa generada por otros concursantes que compiten en la actual temporada de conciertos.

PUEDES VER: Ricardo Martín Escuza, imitador de Liam Gallagher, celebra su ingreso a galas de 'Yo soy' tras 7 intentos en 10 años: 'Nada fue en vano'

lr.pe

Paloma San Basilio felicita a su imitadora de 'Yo soy'

Paloma San Basilio, considerada una de las voces más icónicas de la música romántica en español, vio el video de Mayrely Caballero interpretando su famosa canción '¿Por qué me abandonaste?' y decidió expresarle su admiración. "Maravillosa. Eres de las voces que mejor me han imitado. Enhorabuena", escribió la intérprete de 75 años a través de su cuenta oficial en Instagram, validando el talento de la participante peruana y dándole un respaldo que pocos imitadores han recibido directamente de los artistas originales.

El comentario de la cantante española fue difundido en redes sociales y medios de espectáculos, convirtiéndose en un momento inolvidable dentro del programa. La reacción de San Basilio no solo emocionó a Caballero, sino también a los espectadores, que siguen el programa todas las noches por Latina.

Paloma San Basilio felicita a imitadora de 'Yo soy'. Foto: captura Instagram

Paloma San Basilio felicita a imitadora de 'Yo soy'. Foto: captura Instagram

PUEDES VER: Maricielo Effio pide apoyo en redes para regresar a la TV tras revelarse su nuevo trabajo en Estados Unidos: 'Jurado en Yo soy'

lr.pe

Mayrely Caballero: la imitadora de Paloma San Basilio y su historia con 'Yo soy'

Mayrely Caballero no solo se presentó como imitadora de Paloma San Basilio. En un casting de la temporada anterior, audicionó como la cantante argentina Karla, lo que evidenció su versatilidad y capacidad para asumir distintos estilos. En esa ocasión pasó de generar dudas iniciales a recibir un "sí" unánime del jurado, asegurando su ingreso al programa, aunque no logró avanzar en etapas posteriores.

También es hermana de Fiorella Caballero, recordada imitadora de Laura Pausini que se consagró campeona de 'Yo soy kids' con su interpretación de la artista italiana. Ambas participaron juntas en la temporada de 2022 como el dúo Ha*Ash, lo que demuestra su fuerte vínculo con el concurso. Su actual desempeño como doble de Paloma San Basilio resalta por la fuerza de su voz y la fidelidad de su interpretación y ahora el reconocimiento de la propia española eleva las expectativas sobre las siguientes fases de la competencia.

