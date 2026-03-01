Retiro ONP de hasta S/21.400 se discutirá con representantes del MEF el 10 de marzo en comisión del Congreso

La medida busca garantizar que las personas dispongan de su ONP frente a la crisis económica. | Foto: composición LR

La medida busca garantizar que las personas dispongan de su ONP frente a la crisis económica. | Foto: composición LR

Durante el 2025, congresistas de varias bancadas presentaron hasta 7 proyectos de ley que buscaban habilitar el retiro de los fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Esta vez, los aportantes vuelven a mirar el tema con expectativa, ya que una nueva iniciativa logró avanzar y será evaluada en la Comisión de Trabajo del Congreso.

La propuesta más reciente fue impulsada por la congresista Ariana Orué, de la bancada de Podemos Perú. El planteamiento busca autorizar el retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/21.400, y será discutido el 10 de marzo con la presencia de representantes del Ejecutivo y de aportantes al sistema.

En Perú las pensiones equivalen apenas al 33% del salario promedio, muy por debajo de lo recomendado por la OIT. Foto: Canal N

Inicialmente, la legisladora había convocado una reunión para el martes 24 de febrero. Sin embargo, no se pudo realizar debido a que los representantes del Gobierno no asistieron, ya que ese mismo día se desarrollaba la juramentación de ministros de distintas carteras, lo que obligó a postergar el encuentro.

A través de sus redes sociales, Orué explicó que la mesa de trabajo quedó reprogramada y que en la siguiente sesión se contará con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, además de representantes de aportantes y exaportantes de la ONP, quienes podrán exponer su posición sobre la viabilidad del retiro.

Aprobación de retiro de ONP beneficiaría a 4,7 millones de aportantes

La congresista también reconoció que desde el Ejecutivo podría existir resistencia a la medida, basada en argumentos técnicos y fiscales. Ante ese escenario, indicó que evalúa otras salidas, como solicitar un decreto de urgencia que permita otorgar una bonificación extraordinaria a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.

De aprobarse el proyecto de ley, el retiro no se realizaría en un solo pago. La propuesta establece desembolsos mensuales de hasta 1 UIT, es decir, S/5.350 cada 30 días hábiles. El primer abono se efectuaría dentro de los 20 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, la cual podría tramitarse de manera virtual o presencial.

El texto también precisa que los fondos entregados no podrán ser embargados ni retenidos y que los beneficiarios tendrán la opción de desistir del retiro en cualquier momento. Según lo expuesto, la iniciativa alcanzaría a más de 4,7 millones de beneficiarios a nivel nacional.

Entre los argumentos del proyecto se menciona el bajo nivel de las pensiones en el país. Las cifras citadas indican que estas representan alrededor del 33% del salario promedio, por debajo de lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, que sugiere un mínimo del 40%. Aunque la medida se plantea como temporal, la autora sostiene que el debate debe servir como punto de partida para una reforma integral del sistema previsional.