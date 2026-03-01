HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Economía

Retiro ONP de hasta S/21.400 se discutirá con representantes del MEF el 10 de marzo en comisión del Congreso

De aprobarse el proyecto de ley, el retiro no se efectuaría en un solo pago. La propuesta plantea desembolsos mensuales de hasta 1 UIT, equivalente a S/ 5.350 cada 30 días hábiles. La iniciativa beneficiaría a más de 4,7 millones de personas en todo el país.

La medida busca garantizar que las personas dispongan de su ONP frente a la crisis económica.
La medida busca garantizar que las personas dispongan de su ONP frente a la crisis económica. | Foto: composición LR

Durante el 2025, congresistas de varias bancadas presentaron hasta 7 proyectos de ley que buscaban habilitar el retiro de los fondos de la Oficina de Normalización Previsional (ONP). Esta vez, los aportantes vuelven a mirar el tema con expectativa, ya que una nueva iniciativa logró avanzar y será evaluada en la Comisión de Trabajo del Congreso.

Únete a nuestro canal de política y economía

La propuesta más reciente fue impulsada por la congresista Ariana Orué, de la bancada de Podemos Perú. El planteamiento busca autorizar el retiro de hasta 4 UIT, equivalente a S/21.400, y será discutido el 10 de marzo con la presencia de representantes del Ejecutivo y de aportantes al sistema.

TE RECOMENDAMOS

DESIGUALDAD EN EL PERÚ: “¿SI ERES POBRE ES TU CULPA?" | QUE NO SE TE OLVIDE CON CARLOS CORNEJO

PUEDES VER: ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

lr.pe
En Perú las pensiones equivalen apenas al 33% del salario promedio, muy por debajo de lo recomendado por la OIT. Foto: Canal N

En Perú las pensiones equivalen apenas al 33% del salario promedio, muy por debajo de lo recomendado por la OIT. Foto: Canal N

Inicialmente, la legisladora había convocado una reunión para el martes 24 de febrero. Sin embargo, no se pudo realizar debido a que los representantes del Gobierno no asistieron, ya que ese mismo día se desarrollaba la juramentación de ministros de distintas carteras, lo que obligó a postergar el encuentro.

PUEDES VER: Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

lr.pe

A través de sus redes sociales, Orué explicó que la mesa de trabajo quedó reprogramada y que en la siguiente sesión se contará con funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, además de representantes de aportantes y exaportantes de la ONP, quienes podrán exponer su posición sobre la viabilidad del retiro.

PUEDES VER: ONP publica cronograma de marzo 2026: fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

lr.pe

Aprobación de retiro de ONP beneficiaría a 4,7 millones de aportantes

La congresista también reconoció que desde el Ejecutivo podría existir resistencia a la medida, basada en argumentos técnicos y fiscales. Ante ese escenario, indicó que evalúa otras salidas, como solicitar un decreto de urgencia que permita otorgar una bonificación extraordinaria a los afiliados al Sistema Nacional de Pensiones.

De aprobarse el proyecto de ley, el retiro no se realizaría en un solo pago. La propuesta establece desembolsos mensuales de hasta 1 UIT, es decir, S/5.350 cada 30 días hábiles. El primer abono se efectuaría dentro de los 20 días hábiles posteriores a la presentación de la solicitud, la cual podría tramitarse de manera virtual o presencial.

El texto también precisa que los fondos entregados no podrán ser embargados ni retenidos y que los beneficiarios tendrán la opción de desistir del retiro en cualquier momento. Según lo expuesto, la iniciativa alcanzaría a más de 4,7 millones de beneficiarios a nivel nacional.

Entre los argumentos del proyecto se menciona el bajo nivel de las pensiones en el país. Las cifras citadas indican que estas representan alrededor del 33% del salario promedio, por debajo de lo recomendado por la Organización Internacional del Trabajo, que sugiere un mínimo del 40%. Aunque la medida se plantea como temporal, la autora sostiene que el debate debe servir como punto de partida para una reforma integral del sistema previsional.

Notas relacionadas
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
ONP publica cronograma de marzo 2026: fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

ONP publica cronograma de marzo 2026: fechas de pago de pensiones en Banco de la Nación

LEER MÁS
ONP pagará pensión a domicilio con aumento de S/100 del 12 al 21 de febrero a más de 9.600 jubilados: verifica si te corresponde

ONP pagará pensión a domicilio con aumento de S/100 del 12 al 21 de febrero a más de 9.600 jubilados: verifica si te corresponde

LEER MÁS
¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

¡Atención, usuarios! BCP advierte que podría cerrar cuentas personales usadas para colectas, rifas, sorteos y más

LEER MÁS
SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

SUNAT presenta proyecto que obligará a emitir comprobantes electrónicos para servicios aeroportuarios en Perú

LEER MÁS
Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

Antiguo aeropuerto Jorge Chávez será transformado en centro empresarial y terminal para vuelos privados, según LAP

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

BCR pone en circulación billete de 200 soles con innovador sistema de seguridad para evitar falsificaciones

LEER MÁS
Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

LEER MÁS
ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

ONP pagará desde junio a todos los jubilados del Decreto Ley 20530: así será el nuevo proceso

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Retiro ONP de hasta S/21.400 se discutirá con representantes del MEF el 10 de marzo en comisión del Congreso

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Familia que viajaba a santuario religioso sufre fatal despiste en Cusco: tres muertos y dos desaparecidos

Economía

Gobierno planta a las mayores gestoras de inversión del mundo que arribaron al Perú preocupadas por decreto de Petroperú

Precio del dólar hoy, domingo 1 de marzo de 2026, en casas de cambios, bancos y otros canales

Moody’s: Decreto que promueve la venta de activos de Petroperú limitaría la posición de los acreedores

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Resultados de Elecciones CAL 2026: Delia Espinoza y Humberto Abanto pasaron a segunda vuelta

Sigrid Bazán y Alejandro Cavero habrían presentado información falsa en sus hojas de vida, alerta JEE

¿Cuánto dinero recibió cada partido político por la Franja Electoral 2026?

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025