Paúl Olórtiga, viudo de Edita Guerrero, rompió el silencio y respondió a las declaraciones de Edwin Guerrero, cofundador de Corazón Serrano, quien sorprendió al afirmar que no les permiten acercarse a los hijos de su fallecida hermana. Estas declaraciones revivieron viejas tensiones entre Olórtiga y los miembros originales de la agrupación de cumbia.

A través de una extensa publicación en redes sociales, el viudo de Edita Guerreo desmintió categóricamente las declaraciones de Edwin Guerrero Neira y exigió que se retracte inmediatamente. “Se está diciendo algo que no es cierto y está afectando mi nombre. Por respeto a mi familia jamás hablé nada de estos señores, pero hoy el señor Edwin Guerrero ha dicho que yo no permito ver a mis hijos. Lo tendrá que demostrar en el juzgado, ya que tengo mandato judicial y constatación policial de que nunca han venido a ver a mis hijos”, escribió.

Viudo de Edita Guerrero responde a confundadores de Corazón Serrano

Paul Olórtiga también se pronunció sobre la herencia y los derechos de los hijos de Edita Guerrero. Así como mis hijos se han alimentado, vestido y estudiado en los mejores colegios gracias a mi profesión, sabiendo todo el Perú que su madre fue fundadora, la pusieron como trabajadora para no darle lo que les corresponde a sus hijos”, sentenció.

Por último, el viudo de Edita Guerrero aseguró que iniciará acciones legales si Edwin Guerrero, líder de Corazón Serrano, no se retracta públicamente. “Por supuesto que, si no se retracta en 48 horas, te mandaré la carta notarial por difamación. Pido respeto, sobre todo por mis hijos, que merecen crecer lejos de conflictos y comentarios injustos”.

Edwin Guerrero le responde al viudo de su hermana

Este hecho generó una ola de comentarios en redes sociales. Tras ello, Edwin Guerrero lanzó un comunicado en el que respondió a Paul Olórtiga y aclaró que en ningún momento ha afirmado la existencia de una prohibición judicial que "impida el contacto familiar, ni he tenido la intención de atribuir conductas que no se ajusten a la realidad".

“Existen, como ocurre en muchas familias, situaciones y diferencias de carácter estrictamente familiar y privado que no deben ser expuestas ni debatidas en espacios públicos, menos aun cuando se encuentran involucrados menores de edad”, se lee en la misiva emitida por Edwin Guerrero. Finalmente, el líder de Corazón Serrano enfatizó que no realizará más declaraciones públicas ni comentarios adicionales que involucren a los menores, con el fin de priorizar el bienestar familiar.