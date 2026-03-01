HOYSuscripcion LR Focus

Imitador de Randy de 'Yo soy' acusa a su compañero de intentar agredirlo: "Me esté sacando en cara un plato de comida"

El participante del dúo de Jowell y Randy en 'Yo soy' admitió que le mintió a su compañero, lo que desencadenó la discusión dentro del canal y terminó con la expulsión de ambos por su comportamiento.

Imitadores de Jowell y Randy se pronuncian tras pelea. Foto: composición LR/Latina TV
El imitador de Randy del dúo Jowell y Randy en 'Yo soy', Anderson Álvarez, acusó a su compañero Juan Gilbonio —quien interpreta a Jowell— de haber intentado agredirlo físicamente tras una discusión ocurrida dentro de las instalaciones de Latina Televisión. Las declaraciones fueron emitidas por el programa el 28 de febrero, fecha en el que anunciaron la separación definitiva de ambos participantes del reality de imitación.

Según el testimonio del imitador de Randy, el conflicto se agravó por tensiones acumuladas y reclamos personales. “Ahora que me esté sacando en cara un plato de comida, el pasaje, todo eso, eso creo que se habla en casa, no se habla acá”, afirmó.

Imitador de Randy revela la razón de su pelea con su compañero en 'Yo soy'

De acuerdo con el participante, los problemas comenzaron cuando su compañero de 'Yo soy' manifestó que no estaba conforme trabajando con él. Anderson Álvarez que casi fue agredido y admitió que previamente le había mentido, pero explicó que lo hizo porque ya no quería continuar como dupla.

“Sí, tuve el error de hacerle una mentira, pero era porque yo ya no quería trabajar con él antes de venir yo solo”, confesó. Indicó además que inventó un problema con otro imitador para evitar ensayar juntos. Sin embargo, afirmó que la situación se descontroló cuando su colega descubrió la verdad y lo confrontó.

El imitador de Randy también expresó su incomodidad por el trato recibido y cuestionó la actitud de su compañero. "Yo soy más del pueblo, más humilde, soy más de la gente de la calle y hay cosas de él que no me gustan su trato. Me sorprende de que me me haya enterado por por ahí de que me ha dejado mal cuando las cosas no son así”, agregó.

Imitador de Jowell confiesa el origen de la pelea con su compañero

Por su parte, Juan Gilbonio ofreció su propia versión de los hechos y aseguró que los conflictos venían desde tiempo atrás. Explicó que una de las primeras discusiones ocurrió porque él le exigía mayor preparación vocal a su compañero. “Le hablé bonito: tienes que afinar, por favor”, relató, indicando que su intención era mejorar el desempeño del dúo.

El imitador también sostuvo que se sentía irrespetado cuando Álvarez respondía de mala manera o no acudía a los ensayos. Según su testimonio, en varias ocasiones recibió excusas que luego descubrió que no eran ciertas. “Me dice que hasta se le cae la muela los días que no ha venido… todos son mentiras”, declaró.

El concursante reveló que decidió confrontarlo mostrándole un audio que desmentía una de esas excusas. Tras ello, afirmó que su compañero se quedó en silencio. Pese al conflicto, manifestó que su interés principal es continuar en la competencia, incluso si debe hacerlo solo o junto a otro intérprete que asuma el papel de Randy. “Yo por mí profesionalmente canto, no tengo ningún problema… tengo otro Randy que sí da la talla”, aseguró.

