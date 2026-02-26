HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano
Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     Adrián Villar viajó a Cajamarca 4 días después de atropellar a Lizeth Marzano     
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Sigue EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
EN VIVO

Adrián Villar detenido por 72 horas y Marisel Linares investigada | Fuerte y Claro con Manuela Camacho

Espectáculos

Actor Andrés Wiese reacciona a anuncio falso de su supuesto fallecimiento: "¿Me están matando?"

El reconocido actor Andrés Wiese desmiente rumores sobre su muerte mediante un contundente mensaje en redes sociales, tras un video viral que afirmaba su fallecimiento.

A través de sus historias de Instagram, el actor Andrés Wiese se pronunció sobre rumor de fallecimiento.
A través de sus historias de Instagram, el actor Andrés Wiese se pronunció sobre rumor de fallecimiento. | Foto: composición LR/TikTok/Instagram

El actor peruano Andrés Wiese enfrentó con firmeza un anuncio falso que lo daba por muerto. El 25 de febrero, el recordado intérprete de Nicolás de las Casas en 'Al fondo hay sitio' recurrió a sus redes sociales para expresar su indignación tras descubrir un video viral que aseguraba su supuesto fallecimiento.

El también modelo, de 43 años, no ocultó su molestia ante la difusión del contenido y, en una publicación posterior, compartió incluso la respuesta que dio a una seguidora. Esta usuaria aseguró que su madre había llorado al ver el contenido, lo que evidenció el impacto que generó la desinformación.

PUEDES VER: Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

lr.pe

Andrés Wiese tras falso anuncio de su supuesta muerte

La reacción de Wiese se dio a través de sus historias de Instagram, donde expuso la captura del material que circulaba con su imagen. En el video aparecía un registro suyo acompañado de un lazo negro y la frase que alarmó a sus seguidores: "El Perú llora tu partida".

El contenido provenía de la cuenta Barcelonacampeon, responsable también de difundir falsos anuncios en TikTok sobre las actrices Adriana Sánchez Campos y Melanie Urbina, ambas también reconocidas figuras de 'Al fondo hay sitio'. Frente a ello, Wiese dejó un comentario que expuso su rechazo: "¿En serio?".

A través de sus historias de Instagram, el actor Andrés Wiese se pronunció sobre rumor de fallecimiento. Foto: captura TikTok

A través de sus historias de Instagram, el actor Andrés Wiese se pronunció sobre rumor de fallecimiento. Foto: captura TikTok

PUEDES VER: Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

lr.pe

"¿Me están matando?": Andrés Wiese sobre falso anuncio de fallecimiento

En una historia posterior, Andrés Wiese compartió una breve conversación que sostuvo con una usuaria. Esta internauta le había dejado un comentario en un video, expresando su alivio al comprobar que el actor se encontraba bien. La joven relató que su madre había llorado al ver el anuncio falso de su fallecimiento, pero que el contenido que había publicado la tranquilizó.

"'Ricolás', tuve que venir acá a verificar que estás vivo. Mi mamá ya estaba llorando por las lluvias falsas de TikTok. Le mostré esto y dejó de llorar", se lee en el mensaje. Ante ello, Wiese reaccionó con asombro y preguntó: "¿Me están matando?". La usuaria confirmó que sí y explicó que su madre se había angustiado, además de mostrarle la captura del clip de Barcelonacampeon. Todo indica que, gracias a este comentario, el artista logró identificar el origen del rumor.

A través de sus historias de Instagram, el actor Andrés Wiese se pronunció sobre rumor de fallecimiento. Foto: captura TikTok

A través de sus historias de Instagram, el actor Andrés Wiese se pronunció sobre rumor de fallecimiento. Foto: captura TikTok

Notas relacionadas
Famosos peruanos apoyan plantón convocado por la comunidad runner tras muerte de Lizeth Marzano: "Exigimos un proceso justo y digno"

Famosos peruanos apoyan plantón convocado por la comunidad runner tras muerte de Lizeth Marzano: "Exigimos un proceso justo y digno"

LEER MÁS
Madre de tiktoker Valentino Palacios denunciará a Janet Barboza por llamar a su hijo “agresor de mujeres”: “Tendrá que demostrarlo”

Madre de tiktoker Valentino Palacios denunciará a Janet Barboza por llamar a su hijo “agresor de mujeres”: “Tendrá que demostrarlo”

LEER MÁS
Francesca Montenegro, enamorada de Adrián Villar, se pronuncia por primera vez en cámaras y se deslinda de su pareja: "Le exigí que se entregue"

Francesca Montenegro, enamorada de Adrián Villar, se pronuncia por primera vez en cámaras y se deslinda de su pareja: "Le exigí que se entregue"

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

Influencer Francesca Montenegro confirma que terminó su relación con Adrián Villar tras investigación por muerte de Lizeth Marzano

LEER MÁS
Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

Marisel Linares es separada definitivamente de Willax tras la muerte de Lizeth Marzano: “No pertenece más”

LEER MÁS
Marisel Linares pide que su audiencia sea virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento de Adrián Villar, afirma Fernando Díaz

Marisel Linares pide que su audiencia sea virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento de Adrián Villar, afirma Fernando Díaz

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Perú recibió en 2025 solo 3,4 millones de turistas y encadena seis años sin recuperar su nivel prepandemia

Estado de carreteras en Perú hoy: revisa cuáles son las vías bloqueadas por lluvias y huaicos

EE.UU. impone nuevo arancel pese a revés judicial: exportadores peruanos perderían competitividad y margen de ganancias, los escenarios

Espectáculos

Alejandro Sanz en Lima 2026: quién es la baterista peruana a la que el cantautor español le rindió homenaje durante su concierto en el Estadio Nacional

Marisel Linares pide que su audiencia sea virtual tras ser incluida en investigación por encubrimiento de Adrián Villar, afirma Fernando Díaz

Pamela Franco presume su amor por Christian Cueva con curiosa comparación: "Mi Leonardo DiCaprio de Huanchaco"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Saweto: Incluyen en la lista de Los Más Buscados a los asesinos de 4 líderes ashéninkas

Gabinete de Denisse Miralles: estos son los 18 nuevos ministros en el Gobierno de Balcázar

Jaime Bayly: “Los políticos peruanos, sean de izquierda o de derecha, siempre encuentran la manera de decepcionarte”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025