A través de sus historias de Instagram, el actor Andrés Wiese se pronunció sobre rumor de fallecimiento. | Foto: composición LR/TikTok/Instagram

El actor peruano Andrés Wiese enfrentó con firmeza un anuncio falso que lo daba por muerto. El 25 de febrero, el recordado intérprete de Nicolás de las Casas en 'Al fondo hay sitio' recurrió a sus redes sociales para expresar su indignación tras descubrir un video viral que aseguraba su supuesto fallecimiento.

El también modelo, de 43 años, no ocultó su molestia ante la difusión del contenido y, en una publicación posterior, compartió incluso la respuesta que dio a una seguidora. Esta usuaria aseguró que su madre había llorado al ver el contenido, lo que evidenció el impacto que generó la desinformación.

Andrés Wiese tras falso anuncio de su supuesta muerte

La reacción de Wiese se dio a través de sus historias de Instagram, donde expuso la captura del material que circulaba con su imagen. En el video aparecía un registro suyo acompañado de un lazo negro y la frase que alarmó a sus seguidores: "El Perú llora tu partida".

El contenido provenía de la cuenta Barcelonacampeon, responsable también de difundir falsos anuncios en TikTok sobre las actrices Adriana Sánchez Campos y Melanie Urbina, ambas también reconocidas figuras de 'Al fondo hay sitio'. Frente a ello, Wiese dejó un comentario que expuso su rechazo: "¿En serio?".

"¿Me están matando?": Andrés Wiese sobre falso anuncio de fallecimiento

En una historia posterior, Andrés Wiese compartió una breve conversación que sostuvo con una usuaria. Esta internauta le había dejado un comentario en un video, expresando su alivio al comprobar que el actor se encontraba bien. La joven relató que su madre había llorado al ver el anuncio falso de su fallecimiento, pero que el contenido que había publicado la tranquilizó.

"'Ricolás', tuve que venir acá a verificar que estás vivo. Mi mamá ya estaba llorando por las lluvias falsas de TikTok. Le mostré esto y dejó de llorar", se lee en el mensaje. Ante ello, Wiese reaccionó con asombro y preguntó: "¿Me están matando?". La usuaria confirmó que sí y explicó que su madre se había angustiado, además de mostrarle la captura del clip de Barcelonacampeon. Todo indica que, gracias a este comentario, el artista logró identificar el origen del rumor.