'Esto sí es amor' cambia de horario. Tras las críticas por su bajo nivel de audiencia, Miguel Arce sorprendió al anunciar que el reality de citas ya no se transmitirá en las noches por ATV, sino en las tardes. La noticia fue confirmada al cierre de la última emisión del programa, conducido por el exintegrante de 'Combate' junto a la modelo Suheyn Cipriani.

El ajuste llega tan solo semanas después de su estreno y en medio de cuestionamientos por el rating. Una de las posturas más duras provino de Magaly Medina, quien manifestó que el espacio, que se emitía justo una hora antes de 'Magaly TV, la firme', le dejaba un 'colchón' de audiencia insuficiente.

'Esto sí es amor' cambia de horario en ATV

Miguel Arce reconoció públicamente el bajo desempeño de 'Esto sí es amor' tras la crítica de Magaly Medina, aunque defendió el proyecto al señalar que se trata de un formato nuevo que aún necesita tiempo para consolidarse. El exmodelo también reafirmó su compromiso con el crecimiento del reality; sin embargo, junto a su compañera Suheyn Cipriani, sorprendió al anunciar un cambio de horario que regirá desde el lunes 23 de febrero de 2026, apenas dos semanas después de su estreno oficial.

"Porque usted lo pidió, vamos de 3.00 a 4.00 de la tarde. Señito, vamos a estar con ustedes. Hasta el lunes a las 3.00 de la tarde. Nuevo horario", expresó Arce al cierre de la última emisión, confirmando la inesperada modificación en la parrilla de ATV.

¿Qué dijo Magaly Medina sobre el rating de 'Esto sí es amor'?

En la edición del 16 de febrero de 'Magaly TV, la firme', la conductora arremetió contra el bajo rating de 'Esto sí es amor', señalando que el programa previo afectaba directamente sus cifras. "Cuando tú inicias de un miserable 0,5, de un miserable 1, que te demoras en ir subiendo poco a poco, hasta que en la segunda media hora remontas y cuando se hace la sumatoria, por supuesto, no es a lo que estamos acostumbrados. Claro, no destrozan el programa anterior, los sabiondos, los que se creen críticos de televisión. Esos que me andan mirando con lupa no miran a otros, solo miran a este programa", expresó la 'Urraca' con evidente molestia.

Más adelante, Magaly profundizó en su queja, aludiendo a la falta de respaldo de ATV. "Pero si no tengo un apoyo de quienes deben apoyarme, de verdad sí me molesto. Yo hago esto público ahora porque sí estoy muy molesta, muy fastidiada por la falta de apoyo y por la falta de decisiones que deberían tomarse en bien de este programa, que es el programa que, digamos, (es) el buque que remonta todo este canal. Ahí está mi queja pública, mi memorándum público", señaló.

Cabe precisar que, según reportes de los medios, 'Esto sí es amor' debutó con 4,3 puntos el lunes 9 de febrero de 2026, pero con el paso de los días sus cifras descendieron: el martes 17, por ejemplo, registró 2,2 puntos. Aunque se desconoce el motivo de su cambio de horario, la decisión parece responder a una estrategia del canal.