Espectáculos

Influencer Valentino Palacios se defiende tras denuncia por presunta agresión hacia una joven: "No voy a callar ante esta injusticia"

El influencer peruano Valentino Palacios enfrenta una denuncia por presunta agresión física a una joven en Ventanilla. La acusación alega una lesión que necesitó intervención quirúrgica.

La agresión de Valentino Palacios habría ocurrido el 14 de febrero.
La agresión de Valentino Palacios habría ocurrido el 14 de febrero. | Foto: composición LR/Instagram

El influencer peruano Valentino Palacios enfrenta una denuncia por presunta agresión física contra una joven en Ventanilla. El hecho habría ocurrido la madrugada del 14 de febrero y, según la versión de la denunciante, el integrante de 'Esto es guerra' le ocasionó lesiones que requirieron intervención quirúrgica.

La situación generó repercusión inmediata en redes sociales y medios de comunicación, donde se difundieron distintas versiones de lo ocurrido. Ante ello, Palacios decidió pronunciarse públicamente para dar su versión y rechazar las acusaciones.

"Yo no soy un agresor": Valentino reafirma su defensa tras denuncia de presunta agresión

Valentino Palacios utilizó sus plataformas digitales para volver a rechazar las acusaciones y explicar su postura. "Quiero hablar sobre la injusticia que estamos viviendo. Mi hermano fue agredido por un grupo de personas y yo salí a defenderlo", declaró. Según su relato, la situación se desvirtuó y se le acusa de algo que niega categóricamente: "La gente está diciendo que le pegué a una mujer, ¡cuando no es cierto!”.

El influencer insistió en que actuó en defensa propia y de su familia. "Me defendí de un grupo de agresores y ahora me quieren hacer quedar como el malo", expresó. Para él, lo que ocurre es un linchamiento digital que busca destruir su reputación.

Pronunciamiento de Valentino Palacios tras denuncia de joven. Foto: captura Facebook

Pronunciamiento de Valentino Palacios tras denuncia de joven. Foto: captura Facebook

Valentino Palacios: "No voy a callar ante esta injusticia"

Valentino también relató que su madre intentó dialogar con la familia de la joven para aclarar lo sucedido, pero no hubo disposición. "Lo peor es que mi mamá y mi familia intentaron hablar con la familia de la chica para buscar una solución pacífica. Pero no, su familia no quiere saber nada", afirmó.

En su mensaje, el creador de contenido apeló directamente a la opinión pública: "Quiero decirle a la gente que se está dejando llevar por las mentiras y los rumores: ¡investiguen antes de juzgar! Yo no voy a callar ante esta injusticia. Voy a luchar por mi nombre y por mi familia". Con hashtags como #JusticiaParaValentino y #NoAlLinchamientoDigital, buscó reforzar su postura y sumar apoyo.

Denuncian a Valentino por agresión a joven

La otra parte del conflicto sostiene una versión distinta. La presunta víctima, de nombre Zamira Grados, asegura que Valentino Palacios la agredió durante la madrugada del 14 de febrero a la salida de la discoteca Iguana en Ventanilla, lo que le habría ocasionado lesiones de consideración, como arañones en el cuello y un golpe en el tobillo que le provocó fractura.

Según su familia, la afectada necesitó incluso una intervención quirúrgica. Medios han recogido estas declaraciones y resaltan que la familia de la denunciante acusa al influencer de no querer asumir la responsabilidad completa por lo ocurrido.

