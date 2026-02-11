Magaly Medina habló sobre el romance entre Suheyn Cipriani y el streamer Diego Aguilar Carbajal, conocido en plataformas digitales como Macarius, oficializado a mediados de enero. En el estreno de la nueva temporada de ‘Magaly TV: la firme’, la conductora analizó el vínculo sentimental de la modelo peruana, ahora figura de ATV, y dejó clara su postura frente a los cuestionamientos surgidos tras hacerse pública la relación.

La popular ‘Urraca’ respaldó la decisión de la exreina de belleza y enfatizó que la iniciativa partió de ella. "Bueno, ella lo escogió. Pues le gustan así. Tendrá el hombre un alma hermosa, la tratará como una reina, porque se ha topado también con cada tipejo. Pues de repente este tipo es dulce, es cariñoso, es protector, y son valores que a veces ciertas mujeres buscan más que un rostro bonito, más que unos músculos", manifestó durante la emisión.

En otro momento, la periodista reveló cómo se habría iniciado el acercamiento entre ambos. "Ella fue la que se empeñó en que esto sucediera. O sea, él no la miró o de repente sí, pero no se acercó ni nada. Fue ella la que dio el primer paso y ahora están enamorados", sostuvo.

Streamer Macarius realizó romántica sorpresa. Foto: La Manada/YouTube

Para cerrar, Medina reflexionó sobre las diferencias que muchos usuarios aducen en redes y comentó que cada uno es libre de decidir. "Una pareja dispareja, sí, pero ¿cuántas conocemos? Un montón. Ahora, a veces dicen que los opuestos se atraen. Quién sabe si esto realmente le funcionará. A veces podemos juzgar, pero quién sabe si encontró al amor de su vida", concluyó.

¿Cómo se conocieron Suheyn Cipriani y el streamer Macarius?

Hace algunas semanas, Suheyn Cipriani reveló durante el podcast 'La Manada' que conoció al creador de contenido arequipeño durante un segmento del youtuber El Zein. Sin embargo, el primer encuentro estuvo lejos de ser romántico. Tras ello, ella decidió acercarse a él durante un evento social y se mantuvieron muy cercanos.