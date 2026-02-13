Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

Suheyn Cipriani anunció el fin de su relación sentimental con el streamer Macarius. La conductora de ‘Esto, sí es amor’, de ATV, hizo pública la ruptura durante una transmisión en vivo por TikTok, donde reveló que fue el propio influencer quien decidió ponerle fin al romance.

La exmiss Perú compartió la noticia con sus seguidores en plena celebración del cumpleaños de su hija, fruto de su antigua relación con el salsero César Vega, momento que coincidió con la ruptura. “Fue un poco cruel”, relató la modelo, señalando que no le pareció adecuado que la decisión se diera el mismo día de la fiesta de su bebé.

Suheyn Cipriani se lamenta de que Macarius termine la relación en el cumpleaños de su hija

Suheyn Cipriani, de 29 años, evitó mostrarse triste durante el cumpleaños de su hija, fecha en la que también anunció el fin de su relación con Macarius, luego de varias semanas juntos. La conductora aseguró que fue el tiktoker quien decidió ponerle punto final.

“En cumpleaños de mi hija. Creo que hasta para hacer las cosas uno tiene que pensar en los demás. Y si quieres tomar alguna decisión o algo, creo que hacer las cosas así justo en el cumpleaños de mi hija fue un poco cruel, pero bueno, no pasa nada. Siempre sonreíamos; las cosas siempre van a estar bien y nada. Los quiero mucho”, señaló la modelo con un semblante serio.

Ante las preguntas de sus seguidores sobre los motivos que llevaron al streamer a tomar esta decisión, Suheyn no quiso dar mayores detalles y solo agradeció el apoyo recibido. “Estoy bien, estoy soltera, es lo único que tienen que saber y ya”, concluyó.

¿Macarius se pronunció tras finalizar su relación con Suheyn Cipriani?

El streamer Macarius ha evitado pronunciarse públicamente sobre la ruptura y, hasta el momento, solo ha compartido historias en Instagram sin referencia alguna a su ahora expareja, Suheyn Cipriani, ni a los motivos que lo llevaron a poner fin al noviazgo.

Recordemos que el influencer viajaba constantemente de Arequipa a Lima para estar más cerca de la modelo, quien había oficializado el romance hace apenas unas semanas, sorprendiendo a los usuarios en redes sociales.