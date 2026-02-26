El periodista Francisco de Piérola rompió su silencio sobre Marisel Linares —incluida en la investigación por presunto de encubrimiento a Adrián Villar tras el atropello y muerte de Lizeth Marzano—, sin prever la intensa reacción que desataría su video en redes sociales. Las críticas a sus declaraciones lo llevaron a retirar rápidamente el contenido; sin embargo, varios usuarios ya lo habían descargado y lo replicaron, amplificando un rechazo generalizado.

En su pronunciamiento, De Piérola cuestionó la cobertura de los medios, pero sus palabras fueron percibidas por muchos como una minimización insensible del fallecimiento de la deportista. Recordamos que la campeona nacional perdió la vida tras ser atropellada en San Isidro por Adrián Villar. El joven es hijo de Rubén Villar, excamarógrafo de Latina y pareja de la periodista Marisel Linares.

Francisco de Piérola habla sobre la muerte de Lizeth Marzano

De Piérola inició su postura con un cuestionamiento sobre la atención que ha recibido el caso: "Sobre el caso Marisel, porque hay gente que me dice por qué no te pronuncias al respecto: todos los días mueren personas atropelladas, asesinadas o por causas naturales. ¿Por qué este caso es mediático?". Acto seguido, respondió él mismo, aludiendo a factores como la rivalidad entre medios. "Porque ocurrió en San Isidro, porque la víctima, pobrecita, era una deportista y porque Marisel Linares es de Willax, y la relación entre los canales de televisión es como perros y gatos", afirmó.

En esa línea, el comunicador señaló que los medios estarían magnificando la tragedia para captar audiencia: "Quieren convertir esto en algo más grande de lo que realmente es porque, lamentablemente, al público le atrae el morbo". Finalmente, cerró su mensaje con dureza: "Si tienen que irse a la cárcel por 2.000 años, que así sea; ella y su hijastro, pero eso es trabajo de la Policía, de la Fiscalía y del Poder Judicial. Mientras tanto, nos vamos por el décimo presidente en 10 años y hay gente que está más interesada por el morbo de este caso porque así los quieren: tontos y distraídos".

Critican a Francisco de Piérola por pronunciamiento sobre la muerte de Lizeth Marzano

Las declaraciones de Francisco de Piérola no pasaron desapercibidas en X (antes Twitter), donde numerosos usuarios lo acusaron de minimizar y tratar con insensibilidad la trágica muerte de la campeona nacional. Ante la ola de críticas, el comunicador optó por eliminar el video de sus plataformas; sin embargo, varios usuarios lo resubieron y las reacciones se intensificaron. "Dice que el caso de Lizeth Marzano solo es mediático por el 'morbo', porque atropellaron a una deportista 'pobrecita', porque está involucrada una periodista de Willax y que debemos preocuparnos por cosas más importantes. Cero empatía", se lee en uno de los comentarios.

Cabe mencionar que Adrián Villar ha sido detenido de manera preliminar, mientras que Marisel Linares fue incluida como investigada por presunto encubrimiento, tras difundirse un video en el que ambos aparecen reunidos con otras personas —entre ellas el padre del joven, su hoy exenamorada, la influencer Francesca Montenegro y el progenitor de esta última— pocas horas después del atropello, cuando todavía no se conocía públicamente la identidad del conductor.