HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Sigue EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
EN VIVO

¿Quién manda en el Gobierno de José María Balcázar? | La Verdad a Fondo con Pedro Salinas

Espectáculos

Francesca Montenegro, enamorada de Adrián Villar, se pronuncia por primera vez en cámaras y se deslinda de su pareja: "Le exigí que se entregue"

La influencer Francesca Montenegro aseguró que quiso acompañar a Adrián Villar a entregarse ante la ley tras atropellar a Lizeth Marzano. También agregó: "Se tomaron decisiones por parte externa a mi familia".

Enamorada de Adrián Villar no estaba citada por la Policía, pero declaró voluntariamente.
Enamorada de Adrián Villar no estaba citada por la Policía, pero declaró voluntariamente. | Foto: composición LR/América TV/Instagram

Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, apareció por primera vez ante cámaras para dar declaraciones en vivo sobre el caso Lizeth Marzano. La influencer, acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro, aseguró que desde el inicio le exigió a su pareja entregarse a las autoridades.

El conductor, recordemos, huyó del lugar tras atropellar en San Isidro a la destacada deportista nacional, que falleció aproximadamente treinta minutos después, en la madrugada del miércoles 18 de febrero. La joven también aclaró que su padre no ejerce como abogado de Villar, quien es hijo de Rubén Villar, excamarógrafo de Latina y pareja de la periodista Marisel Linares.

PUEDES VER: Hermano de Lizeth Marzano reacciona a video de reunión entre Adrián Villar y Marisel Linares: '¿No estaba supuestamente en un estado de shock?'

lr.pe

Enamorada de Adrián Villares asegura que le exigió al joven que se entregue a la justicia

La influencer Francesca Montenegro ofreció sus declaraciones el miércoles 25 de febrero en las afueras de la comisaría de La Victoria, inmediatamente después de brindar su manifestación en esa dependencia policial. Según informó América TV, ni ella ni su padre habían sido citados formalmente, pero decidieron acudir de manera voluntaria. En contraste, Marisel Linares, quien debía presentarse a las 9.00 a. m. ese mismo día como parte de su segunda citación, volvió a ausentarse.

Ante los medios, Montenegro no solo expresó su apoyo a los familiares de Lizeth Marzano, sino que también afirmó que buscó que Adrián Villar enfrentara a la ley. "Lo primero que quiero decir y que se escuche sobre mí es que yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noguera. Desde el primer momento en el que yo me entero de esta situación en la cual yo no estuve lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto", afirmó.

PUEDES VER: Revelan imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

lr.pe

"Se tomaron decisiones por parte externa a mi familia": enamorada de Adrián Villar rompe su silencio

En medio de sus declaraciones, Francesca Montenegro aprovechó la ocasión para afirmar que las decisiones legales vinculadas al caso no estuvieron bajo la influencia de su familia. "Yo estaba dispuesta a ir con él en su momento y se tomaron decisiones por parte externa a mi familia. Es por eso que mi padre no es el abogado de Adrián Villar en el momento", señaló.

La prensa, sin embargo, recordó que el joven había estado en la casa de la influencer durante la madrugada posterior al atropello de Lizeth Marzano. Este comentario generó la reacción inmediata de Juan Montenegro, padre de Francesca, quien respondió: "Nosotros hemos tenido con ustedes esta necesidad de aclarar para evitar especulaciones. Todo lo demás es materia de investigación".

En ese contexto, un reportero lo interrumpió para mencionar la presencia de dos efectivos policiales, en referencia a las imágenes de la reunión entre Adrián Villar, su padre Rubén Villar, la periodista Marisel Linares, Francesca Montenegro y él mismo. Ante ello, el abogado replicó con firmeza: "Yo no quiero ser irrespetuoso con usted. Los delitos se tratan allá adentro".

Notas relacionadas
Revelan imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

Revelan imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Hermano de Lizeth Marzano denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento de Adrián Villar tras muerte de la deportista

Hermano de Lizeth Marzano denunciará a la periodista Marisel Linares por presunto encubrimiento de Adrián Villar tras muerte de la deportista

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Melcochita revela video de beso entre Monserrat Seminario y amigo del cómico que confirmaría infidelidad: "Trató de fugarse 2 veces con él"

Hija de Melcochita revela video de beso entre Monserrat Seminario y amigo del cómico que confirmaría infidelidad: "Trató de fugarse 2 veces con él"

LEER MÁS
Revelan imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

Revelan imágenes exclusivas de Marisel Linares junto a Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano

LEER MÁS
Marisel Linares podría enfrentar hasta 5 años de prisión por obstrucción a la justicia, según Rosario Sasieta

Marisel Linares podría enfrentar hasta 5 años de prisión por obstrucción a la justicia, según Rosario Sasieta

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Francesca Montenegro, enamorada de Adrián Villar, se pronuncia por primera vez en cámaras y se deslinda de su pareja: "Le exigí que se entregue"

¿Se retrasa el inicio de clases? Colegios privados evalúan medida por condiciones climáticas

Madre de tiktoker Valentino Palacios denunciará a Janet Barboza por llamar a su hijo de “agresor de mujeres”: “Tendrá que demostrarlo”

Espectáculos

Madre de tiktoker Valentino Palacios denunciará a Janet Barboza por llamar a su hijo de “agresor de mujeres”: “Tendrá que demostrarlo”

Marisel Linares podría enfrentar hasta 5 años de prisión por obstrucción a la justicia, según Rosario Sasieta

Efectivos policiales llegaron a casa de novia de Adrián Villar tras atropello a Lizeth Marzano, pero no lo detuvieron

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Nuevo gabinete de Denisse Miralles: estos son los 19 nuevos ministros del Gobierno de José María Balcázar

RMP llama “ingenuo” a Hernando de Soto tras quedar fuera de la PCM: “Se le ocurrió presentar una lista. ¿En qué cabeza?”

José María Balcázar llega a Arequipa por emergencia de lluvias: presidente arriba con Denisse Miralles y ministros

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025