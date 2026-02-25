Francesca Montenegro, pareja de Adrián Villar, apareció por primera vez ante cámaras para dar declaraciones en vivo sobre el caso Lizeth Marzano. La influencer, acompañada de su padre, el abogado Juan Montenegro, aseguró que desde el inicio le exigió a su pareja entregarse a las autoridades.

El conductor, recordemos, huyó del lugar tras atropellar en San Isidro a la destacada deportista nacional, que falleció aproximadamente treinta minutos después, en la madrugada del miércoles 18 de febrero. La joven también aclaró que su padre no ejerce como abogado de Villar, quien es hijo de Rubén Villar, excamarógrafo de Latina y pareja de la periodista Marisel Linares.

Enamorada de Adrián Villares asegura que le exigió al joven que se entregue a la justicia

La influencer Francesca Montenegro ofreció sus declaraciones el miércoles 25 de febrero en las afueras de la comisaría de La Victoria, inmediatamente después de brindar su manifestación en esa dependencia policial. Según informó América TV, ni ella ni su padre habían sido citados formalmente, pero decidieron acudir de manera voluntaria. En contraste, Marisel Linares, quien debía presentarse a las 9.00 a. m. ese mismo día como parte de su segunda citación, volvió a ausentarse.

Ante los medios, Montenegro no solo expresó su apoyo a los familiares de Lizeth Marzano, sino que también afirmó que buscó que Adrián Villar enfrentara a la ley. "Lo primero que quiero decir y que se escuche sobre mí es que yo comparto una solidaridad muy grande con la familia Marzano Noguera. Desde el primer momento en el que yo me entero de esta situación en la cual yo no estuve lo primero que exigí, porque eso hice, exigí a alguien que compartía mucho tiempo de mi vida juntos, fue que se entregue y que esté claro con la justicia, que era lo correcto", afirmó.

"Se tomaron decisiones por parte externa a mi familia": enamorada de Adrián Villar rompe su silencio

En medio de sus declaraciones, Francesca Montenegro aprovechó la ocasión para afirmar que las decisiones legales vinculadas al caso no estuvieron bajo la influencia de su familia. "Yo estaba dispuesta a ir con él en su momento y se tomaron decisiones por parte externa a mi familia. Es por eso que mi padre no es el abogado de Adrián Villar en el momento", señaló.

La prensa, sin embargo, recordó que el joven había estado en la casa de la influencer durante la madrugada posterior al atropello de Lizeth Marzano. Este comentario generó la reacción inmediata de Juan Montenegro, padre de Francesca, quien respondió: "Nosotros hemos tenido con ustedes esta necesidad de aclarar para evitar especulaciones. Todo lo demás es materia de investigación".

En ese contexto, un reportero lo interrumpió para mencionar la presencia de dos efectivos policiales, en referencia a las imágenes de la reunión entre Adrián Villar, su padre Rubén Villar, la periodista Marisel Linares, Francesca Montenegro y él mismo. Ante ello, el abogado replicó con firmeza: "Yo no quiero ser irrespetuoso con usted. Los delitos se tratan allá adentro".