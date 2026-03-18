HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo
🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     🔴 Noticias EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo     
Entretenimiento

Tom Holland sorprende a Pol Deportes con conmovedor mensaje: "Gracias por animar a la gente a seguir sus sueños"

En un emotivo video, el actor británico elogia el talento y la pasión de Pol Deportes, quien se hizo viral tras narrar la final de la Copa Libertadores 2025.

El actor británico felicitó a Pol Deportes por inspirar a la juventud a perseguir sus sueños y por participar en el lanzamiento mundial de la nueva película de Spider-Man.
El actor británico felicitó a Pol Deportes por inspirar a la juventud a perseguir sus sueños y por participar en el lanzamiento mundial de la nueva película de Spider-Man. | Foto: composición LR/Instagram

El actor británico Tom Holland sorprendió a sus seguidores al dedicar un mensaje especial a Clíver Huamán, conocido como Pol Deportes, tras su elección para protagonizar el lanzamiento del esperado tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día desde el emblemático Cerro San Cristóbal.

El gesto del intérprete de Spider-Man no solo emocionó a los seguidores en redes sociales, sino que también destacó el talento de Pol, quien ha logrado conectar con el público gracias a su estilo apasionado de narrar.

TE RECOMENDAMOS

LA VERDAD QUE ESCONDÍA LA CARTA ASTRAL DE JEFFREY EPSTEIN | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

PUEDES VER: Pol Deportes entra al universo Marvel con 'Spider-Man: un nuevo día': joven narrador presentó el primer tráiler

lr.pe

Un saludo que cruzó fronteras

A través de un video difundido en plataformas digitales, el popular Peter Parker elogió el talento y la pasión de Clíver Huamán Sánchez, el adolescente de 16 años que se volvió viral tras narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro cercano al Estadio Monumental de Ate. Asimismo, resaltó su participación en la promoción de la película y lo reconoció como un ejemplo inspirador de que los sueños, con esfuerzo y perseverancia, pueden hacerse realidad.

“Hola, Clíver. Soy Tom Holland. Primero, muchas gracias por animar a las personas a seguir sus sueños y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’. Cuídate, amigo”, expresó el actor.

PUEDES VER: Pol Deportes graba comercial con el 'Loco' Vargas, pero él lo sorprende con curiosa broma: “Con los ojos, pues”

lr.pe

El saludo de Holland se enmarcó en una ambiciosa campaña internacional de Marvel y Sony para promocionar Spider-Man: Un Nuevo Día. En esta estrategia, creadores de contenido de diversos países fueron seleccionados para presentar avances exclusivos del esperado largometraje.

En representación del Perú, Pol Deportes fue elegido para revelar un primer adelanto del cuarto filme del superhéroe de Marvel desde el emblemático Cerro San Cristóbal, uno de los miradores más representativos de Lima. Desde allí, el joven compartió la emoción de los fanáticos e imágenes inéditas del superhéroe en acción.

¿Cómo reaccionó Pol Deportes al mensaje de Tom Holland?

Lejos de ocultar su emoción, el joven narrador agradeció públicamente el respaldo recibido. En sus redes sociales, destacó la oportunidad de representar al país en una campaña global y valoró el mensaje del actor británico: “Esto recién comienza”, escribió, dejando entrever que su historia aún tiene nuevos capítulos por contar.

Una campaña global con la presencia de varios creadores de contenido

La iniciativa también incluyó a otros creadores internacionales, como un enfermero estadounidense que anima a niños disfrazado de Spider-Man y un influencer mexicano que presentó contenido desde Xochimilco. Cada uno aportó una perspectiva única, reforzando la conexión entre el personaje y sus seguidores en distintas partes del mundo.

En este contexto, el mensaje de Tom Holland cobró especial relevancia. El actor destacó el papel de la comunidad y la importancia del apoyo colectivo, recordando que incluso los superhéroes necesitan de otros para salir adelante.

Notas relacionadas
Pol Deportes entra al universo Marvel con 'Spider-Man: un nuevo día': joven narrador presentó el primer tráiler

Pol Deportes entra al universo Marvel con 'Spider-Man: un nuevo día': joven narrador presentó el primer tráiler

LEER MÁS
Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

Pol Deportes confirma su 'fichaje' por Telemundo para la cobertura del Mundial 2026: "Se lo dedico a mi gente"

LEER MÁS
Pol Deportes junto a los más grandes: joven narrador fue fichado por agencia que maneja a estrellas como Fabrizio Romano

Pol Deportes junto a los más grandes: joven narrador fue fichado por agencia que maneja a estrellas como Fabrizio Romano

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Diana Sánchez se sincera sobre su lucha personal para ser mamá: "Nos han dado una buena noticia"

Diana Sánchez se sincera sobre su lucha personal para ser mamá: "Nos han dado una buena noticia"

LEER MÁS
Santos Bravos en Lima 2026: venta de entradas y precios de boletos en Teleticket para el concierto en Costa 21

Santos Bravos en Lima 2026: venta de entradas y precios de boletos en Teleticket para el concierto en Costa 21

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

Farenet

REVISION TECNICA VEHICULAR FARENET. Locales a elegir. Lunes a Domingo.

PRECIO

S/ 84.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 18 de marzo: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Felipe Chávez explica la razón por la que pidió no ser convocado para los amistosos en la selección peruana: "Decidí conscientemente"

Un millón de euros para el ganador del Premio AENA de Narrativa Hispanoamericana

Entretenimiento

Grupo 5 sorprende al cantar las canciones de Rossy War en Monsefú y usuarios lo celebran: “Muy buen homenaje”

Steve Hackett: “En los últimos tiempos la música se ha vuelto mucho más superficial”

Santos Bravos en Lima 2026: venta de entradas y precios de boletos en Teleticket para el concierto en Costa 21

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Caso Acuña: Fiscalía interviene hospitales en Chiclayo por contrato millonario vinculado al padre de Brunella Horna

Dina Boluarte y Juan Santiváñez: SAC del Congreso declaró procedente denuncia constitucional por caso 'El Cofre'

Candidato presidencial Napoleón Becerra fallece en un accidente de tránsito en Ayacucho

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025