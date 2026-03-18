El actor británico felicitó a Pol Deportes por inspirar a la juventud a perseguir sus sueños y por participar en el lanzamiento mundial de la nueva película de Spider-Man. | Foto: composición LR/Instagram

El actor británico felicitó a Pol Deportes por inspirar a la juventud a perseguir sus sueños y por participar en el lanzamiento mundial de la nueva película de Spider-Man. | Foto: composición LR/Instagram

El actor británico Tom Holland sorprendió a sus seguidores al dedicar un mensaje especial a Clíver Huamán, conocido como Pol Deportes, tras su elección para protagonizar el lanzamiento del esperado tráiler de Spider-Man: Un Nuevo Día desde el emblemático Cerro San Cristóbal.

El gesto del intérprete de Spider-Man no solo emocionó a los seguidores en redes sociales, sino que también destacó el talento de Pol, quien ha logrado conectar con el público gracias a su estilo apasionado de narrar.

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Un saludo que cruzó fronteras

A través de un video difundido en plataformas digitales, el popular Peter Parker elogió el talento y la pasión de Clíver Huamán Sánchez, el adolescente de 16 años que se volvió viral tras narrar la final de la Copa Libertadores 2025 desde un cerro cercano al Estadio Monumental de Ate. Asimismo, resaltó su participación en la promoción de la película y lo reconoció como un ejemplo inspirador de que los sueños, con esfuerzo y perseverancia, pueden hacerse realidad.

“Hola, Clíver. Soy Tom Holland. Primero, muchas gracias por animar a las personas a seguir sus sueños y muchas gracias por ayudarnos a lanzar el tráiler de ‘Spider-Man: Brand New Day’. Cuídate, amigo”, expresó el actor.

El saludo de Holland se enmarcó en una ambiciosa campaña internacional de Marvel y Sony para promocionar Spider-Man: Un Nuevo Día. En esta estrategia, creadores de contenido de diversos países fueron seleccionados para presentar avances exclusivos del esperado largometraje.

En representación del Perú, Pol Deportes fue elegido para revelar un primer adelanto del cuarto filme del superhéroe de Marvel desde el emblemático Cerro San Cristóbal, uno de los miradores más representativos de Lima. Desde allí, el joven compartió la emoción de los fanáticos e imágenes inéditas del superhéroe en acción.

¿Cómo reaccionó Pol Deportes al mensaje de Tom Holland?

Lejos de ocultar su emoción, el joven narrador agradeció públicamente el respaldo recibido. En sus redes sociales, destacó la oportunidad de representar al país en una campaña global y valoró el mensaje del actor británico: “Esto recién comienza”, escribió, dejando entrever que su historia aún tiene nuevos capítulos por contar.

Una campaña global con la presencia de varios creadores de contenido

La iniciativa también incluyó a otros creadores internacionales, como un enfermero estadounidense que anima a niños disfrazado de Spider-Man y un influencer mexicano que presentó contenido desde Xochimilco. Cada uno aportó una perspectiva única, reforzando la conexión entre el personaje y sus seguidores en distintas partes del mundo.

En este contexto, el mensaje de Tom Holland cobró especial relevancia. El actor destacó el papel de la comunidad y la importancia del apoyo colectivo, recordando que incluso los superhéroes necesitan de otros para salir adelante.