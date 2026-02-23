HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo
EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     EN VIVO | 'Que no se te olvide' con Carlos Cornejo     
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones
Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     Emergencia por lluvias en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones     
EN VIVO

Daniel Urresti libre: ¿Justo o no? Y Sharmelí Bustíos EN VIVO | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Espectáculos

Isabella Ladera confiesa por qué no revela cuántos meses de embarazo tiene con Hugo García: “Se pusieron tóxicos”

La influencer Isabella Ladera decidió aclarar su postura tras los comentarios en redes que cuestionan su proceso de gestación.

Isabella Ladera tendrá su su segundo hijo, esta vez con Hugo García.
Isabella Ladera tendrá su su segundo hijo, esta vez con Hugo García. | Composición LR / Instagram Isabella Ladera

La modelo Isabella Ladera atraviesa una etapa especial tras anunciar que espera a su primer bebé en su relación con Hugo García. En medio de la expectativa, decidió responder algunas inquietudes de sus seguidores.

A través de una dinámica de preguntas en Instagram, una consulta llamó la atención: cuántos meses de embarazo tiene. La influencer explicó que, aunque conoce la respuesta, eligió no compartir ese dato públicamente.

PUEDES VER: Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

lr.pe

Isabella Ladera y el motivo para no revelar su embarazo

La creadora de contenido contó que al inicio pensó en dar ese detalle durante una entrevista. Sin embargo, la reacción en redes cambió su decisión, ya que aparecieron críticas y comentarios que ponían en duda la paternidad de Hugo García.

Isabella Ladera explicó por qué no reveló cuántos meses de embarazo tienen.

Isabella Ladera explicó por qué no reveló cuántos meses de embarazo tienen.

“Sí puedo (decir cuántos meses tiene), solo no quería decirlo yo sola en la entrevista porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘no voy a decir nadaaa’ jajaja. Entonces optamos por cuidar”, expresó.

PUEDES VER: Hugo García comparte la primera foto que tomó a Isabella Ladera tras saber que será papá: 'Minutos después de enterarme'

lr.pe

Isabella Ladera responde a las críticas en redes

En otra pregunta, la influencer se refirió a la polémica que surgió en plataformas digitales. Señaló que cada embarazo es distinto y que no todas las mujeres viven el proceso de la misma forma.

“Es burda de chimbo, pero qué te puedo decir, piensan que todos los cuerpos y embarazos son iguales y se la viven viendo relojes ajenos, pero bueno, es peor de ellos”, manifestó, dejando clara su incomodidad.

Notas relacionadas
Rebeca Escribens expone la razón por la que Hugo García habría terminado con Alessia Rovegno: “Quería tener hijos”

Rebeca Escribens expone la razón por la que Hugo García habría terminado con Alessia Rovegno: “Quería tener hijos”

LEER MÁS
Muestran imágenes de revelación de género del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera

Muestran imágenes de revelación de género del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera

LEER MÁS
Hugo García comparte la primera foto que tomó a Isabella Ladera tras saber que será papá: “Minutos después de enterarme”

Hugo García comparte la primera foto que tomó a Isabella Ladera tras saber que será papá: “Minutos después de enterarme”

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

Cantante peruana Nicole Zignago, hija de Gianmarco, confiesa relación sentimental con artista extranjera: “Es la primera vez que lo digo”

LEER MÁS
Melcochita responde a Monserrat Seminario por acusarlo de no querer hacerse cargo de sus 3 hijas: "No van a estar desamparadas"

Melcochita responde a Monserrat Seminario por acusarlo de no querer hacerse cargo de sus 3 hijas: "No van a estar desamparadas"

LEER MÁS
Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

Periodista Marisel Linares no acudió a citación policial y podría ser incluida en investigación por encubrimiento en caso Marzano

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas ¡DOMINGO 22 LA UNICA TROPICAL!

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Lluvias en Perú hoy EN VIVO: nuevos desbordes y más de la emergencia por inundaciones en Arequipa, Ica, Tumbes y más regiones

Helicóptero de la FAP es hallado en Arequipa y confirman 4 tripulantes y 11 pasajeros muertos

Jairo Concha podría jugar en Arabia como Álex Valera y Christian Cueva: Al Fateh estaría interesado en el volante de Universitario

Espectáculos

Melcochita responde a Monserrat Seminario por acusarlo de no querer hacerse cargo de sus 3 hijas: "No van a estar desamparadas"

Cantante peruana Nicole Favre llora al revelar que sacerdote la rechazó en el confesionario por tener novia: “Me dijo que deje de estar con una mujer”

Melcochita reafirma su intención de divorciarse de Monserrat Seminario: "En vez de hacerme mal, me ha hecho un bien"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Vladimir Cerrón deberá salir de la clandestinidad si quiere participar en el debate

Cuatro familias de oficiales FAP perecieron en accidente de helicóptero

Balcázar en expectativa por la situación ministerial: visitas al despacho, presión de partidos y ministros que se posicionan

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025