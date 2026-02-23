Isabella Ladera tendrá su su segundo hijo, esta vez con Hugo García. | Composición LR / Instagram Isabella Ladera

La modelo Isabella Ladera atraviesa una etapa especial tras anunciar que espera a su primer bebé en su relación con Hugo García. En medio de la expectativa, decidió responder algunas inquietudes de sus seguidores.

A través de una dinámica de preguntas en Instagram, una consulta llamó la atención: cuántos meses de embarazo tiene. La influencer explicó que, aunque conoce la respuesta, eligió no compartir ese dato públicamente.

Isabella Ladera y el motivo para no revelar su embarazo

La creadora de contenido contó que al inicio pensó en dar ese detalle durante una entrevista. Sin embargo, la reacción en redes cambió su decisión, ya que aparecieron críticas y comentarios que ponían en duda la paternidad de Hugo García.

“Sí puedo (decir cuántos meses tiene), solo no quería decirlo yo sola en la entrevista porque es algo de Hugo y mío, pero luego se pusieron demasiado tóxicos y dije ‘no voy a decir nadaaa’ jajaja. Entonces optamos por cuidar”, expresó.

Isabella Ladera responde a las críticas en redes

En otra pregunta, la influencer se refirió a la polémica que surgió en plataformas digitales. Señaló que cada embarazo es distinto y que no todas las mujeres viven el proceso de la misma forma.

“Es burda de chimbo, pero qué te puedo decir, piensan que todos los cuerpos y embarazos son iguales y se la viven viendo relojes ajenos, pero bueno, es peor de ellos”, manifestó, dejando clara su incomodidad.