Nicole Zignago, hija del reconocido cantautor Gianmarco, generó una ola de comentarios en redes sociales luego de confesar que mantiene una relación sentimental con una cantante extranjera. La artista peruana dejó en claro que su actual relación, aunque siempre dijo que no estaría con un músico, la hace sentir en el “prime” de la vida.

Tras estas declaraciones en el podcast ‘A la cocina TV’, conducido por Gabriel Calvo, cientos de cibernautas empezaron a atar cabos y señalaron que se trataría de la artista colombiana Annasofía. Tiempo atrás, compartió un breve video en el que aparece junto a quien sería su pareja, con el mensaje “privado, pero no secreto” y “celebremos el amor todos los días”. Asimismo, los usuarios dejaron comentarios como “Tu lo sabías, yo lo sabía, todos lo sabíamos, pero nada, les seguimos manteniendo el 'secreto’”.

¿Quién es la novia de Nicole Zignago?

La intérprete de ‘Mimos' y ‘Corazón frío’ estaría en una relación sentimental con la cantante Annasofía, nacida en Tulúa, Valle del Cauca, Colombia. La también cantante, productora y multiinstrumentista ha sido catalogada como una de las voces de mayor proyección internacional y destacadas de la nueva generación de artistas del país cafetero. Escribió su primera canción a los nueve años. Fue ahí cuando entendió que, para profesionalizar su carrera, debía formarse académicamente, y así lo hizo. Estudió Música con énfasis en Producción de Audio en la Universidad de los Andes.

Annasofía junto a Kali Uchis tras abrir el concierto de la estadounidense en el Movistar Arena de Bogotá

¿Qué géneros musicales definen el trabajo de Annasofía?

Su propuesta artística abarca desde el pop alternativo y el R&B hasta coqueteos con el rock y el rap. Sus letras se caracterizan por un tono privado y confesional, lo cual le permite abrir su corazón al público y mostrarse vulnerable. Entre su repertorio destacan canciones como 'Humo', 'Solita', '222' y 'Lo dejo fluir'. Este último tema fue presentado durante el Latin Alternative Music Conference en Nueva York.

Su propuesta sonora le permitió obtener una nominación al Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Nuevo Artista, en la que competía junto a Paloma Morphy y Yerai Cortés, entre otros. Además, se presentó en escenarios de alto perfil como el Best New Artist Showcase, donde interpretó 'Mala gente' de Juanes. También participó en los eventos oficiales de la semana de los Latin Grammy y fue seleccionada por la revista Billboard como artista latina a tener en la mira en 2026. Asimismo, se ha presentado ante los reyes de España como parte de la Fundación Princesa de Girona.

Annasofía en la alfombra roja de los Latin Grammy 2025, tras de nominada a Mejor Artista Nuevo.

Annasofía y su colaboración con otros músicos

A finales del año pasado formó parte del programa Art House - Universal Music Latino, una iniciativa de Abbey Road Studios y Art House Academy, dirigida por el productor ganador de varios Grammy Julio Reyes Copello, cuyo objetivo es apoyar el desarrollo de la próxima generación de innovadores de la música latina. Además, fue el acto de apertura del ‘¡Ataca Sergio! Festival de la Salsa’, en el Kaseya Center de Miami.

Asimismo, ha sido parte de los tours de artistas como Greeicy, Mike Bahía y Andrés Cepeda. Es parte del sello Universal Music Latino. En lo que va de 2026, Annasofía ha lanzado una colaboración con el músico Andrés Cepeda y ha sido telonera de Kali Uchis en Bogotá. Se cree que ‘Favorito’, uno de los últimos temas lanzados por Nicole Zignago, que habla sobre enamorarse después por segunda vez, estaría dedicado a Annasofía, quien, aunque, parafraseando a la hija de Gianmarco, puede que no sea su primer amor, pero es su favorito.