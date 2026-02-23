HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Josi Martínez condena agresión de tiktoker Valentino Palacios a una joven: "Como hombre, jamás golpearía a una mujer"

Josi Martínez rechazó la agresión de Valentino Palacios contra una joven en Ventanilla. El creador de contenidos argumentó que la sexualidad de una persona no puede dar licencias para agredir a una mujer.

Josi Martínez en contra de agresión de su amigo Valentino a joven. Foto: Composición LR/Captura/TikTok
La polémica que envuelve a Valentino Palacios continúa creciendo luego de que se hiciera pública una denuncia por agresión física contra una joven a la salida de una discoteca en Ventanilla. El caso, expuesto en el programa de streaming 'Q’ bochinche', ha generado reacciones inmediatas en redes sociales y en el entorno del creador de contenido.

De acuerdo con el testimonio difundido por los familiares de Zamira Grados, el incidente ocurrió la madrugada del 14 de febrero, aproximadamente a las 3.40 a. m., cuando la joven se retiraba del local Iguana junto a su prima. Según la denuncia, Valentino agrede a joven tras intervenir en una discusión que se inició por insultos de una tercera persona. Ante esto, Josi Martínez, amigo del tiktoker, salió al frente y marcó distancia con lo hecho por el creador de contenidos.

Josi Martínez en contra de Valentino Palacios por agredir a una mujer

Tras conocerse la denuncia, Josi Martínez, compañero de Valentino en el reality 'Esto es guerra', fue consultado por el pódcast 'Q’ bochinche' sobre su postura frente a lo ocurrido. Aunque evitó profundizar en detalles, dejó clara su posición al rechazar cualquier acto de violencia contra una mujer.

“He visto algunas imágenes, me parece muy fuerte la verdad, no puedo hablar mucho la verdad”, señaló inicialmente. No obstante, fue enfático al expresar su desacuerdo con el comportamiento atribuido a su colega. “Yo como una persona gay, jamás golpearía a una mujer, porque no estamos en las mismas condiciones. No sé cómo habrá pasado esto, pero yo como hombre, así sea gay o lo que sea, sigo siendo hombre y jamás golpearía a una mujer. Eso es una falta de respeto muy grave”, declaró.

El tiktoker de 21 años también sostuvo que, de confirmarse los hechos, lo adecuado sería asumir responsabilidad. “Le aconsejaría que no estuvo bien lo que hizo y tiene que asumir su error y pedir disculpas en todo caso”, agregó, marcando distancia pública frente a la denuncia contra Valentino.

Valentino es denunciado por agredir a joven en Ventanilla

Según el relato de Diana Peniche, tía de Zamira Grados, el altercado comenzó cuando una mujer se acercó a insultar a la joven en el exterior de la discoteca. En medio de la discusión, Valentino intervino pese a no conocerla, y allí se habría producido la agresión física.

En un audio difundido por el programa, la denunciante detalló que sufrió arañones en el cuello, patadas en las costillas y un fuerte golpe en el tobillo que le provocó la fractura de dos huesos. A raíz de ello, permanece internada desde hace una semana y deberá iniciar un proceso de terapia tras la operación.

Carmen Amancio, cuñada de la víctima, informó que la denuncia fue presentada el domingo 15 de febrero en la comisaría de Ventanilla. No obstante, el trámite no se procesó de inmediato. Posteriormente, un efectivo policial acudió al hospital para recabar nuevamente la declaración y formalizar la acusación al día siguiente.

