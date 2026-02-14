Hugo García e Isabella Ladera está esperando su primer bebé. | Foto composición LR / Google / Instagram Hugo García

Hugo García e Isabella Ladera está esperando su primer bebé. | Foto composición LR / Google / Instagram Hugo García

La noticia del embarazo de Isabella Ladera y Hugo García generó una ola de reacciones en redes sociales. La pareja confirmó que espera a su primer bebé y, desde ese momento, los mensajes de cariño no dejaron de llegar por parte de seguidores y amigos cercanos.

Conmovido por esta nueva etapa, Hugo decidió compartir un recuerdo muy personal. Se trata de la primera fotografía que tomó a Isabella instantes después de enterarse de que se convertiría en padre, una imagen que refleja la emoción del momento y la felicidad que ambos atraviesan.

Hugo García y la primera foto tras saber que será papá

El exchico reality publicó la imagen en su cuenta oficial y explicó que fue capturada pocos minutos después de recibir la noticia. En la fotografía se aprecia a Isabella con una leve pancita, símbolo del inicio de una etapa que ambos esperan con ilusión.

El escenario elegido fue al parecer un parque de diversiones, un lugar que terminó marcado por un recuerdo imborrable. “Fue el día y la hora que tomé la primera foto de bebé e Isabella minutos después de enterarme de que iba a ser papá”, escribió Hugo, acompañando el mensaje con emojis que reflejan su emoción.

Hugo comparte la primera foto que tomó a Isabella tras enterarse que está en la dulce espera.

El detalle especial de la foto que tomó Hugo García a Isabella Ladera

En esa misma línea, Hugo reveló un dato que no pasó desapercibido para sus seguidores. La fotografía fue tomada a las 11:11, una hora que, según ha contado en otras ocasiones, tiene un significado especial para la pareja.

Este detalle convirtió el instante en algo aún más simbólico. Para ambos, no se trató solo de una noticia, sino de un recuerdo que quedará grabado para siempre como el inicio de su familia.

La emoción de Isabella Ladera al confirmar su embarazo

Por su parte, Isabella también compartió imágenes relacionadas con esta etapa, incluida la ecografía de su bebé. Aunque no ha precisado cuántos meses de gestación tiene, sí comentó que junto a Hugo evalúan nombres que funcionen tanto para niño como para niña.

Además, la modelo venezolana habló sobre la reacción de su hija mayor ante la noticia. “Me emociona tanto verla en esta nueva etapa como hermana mayor. Me emociona que lo haya recibido de una manera tan bonita”, contó, visiblemente emocionada.