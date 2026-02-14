HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Espectáculos

Fiorella Cayo dedica emotivo mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Mucha energía bonita"

La actriz, tía de Alessia Rovegno, expareja del chico reality, se sumó a las felicitaciones por la pronta llegada del primer hijo de Hugo. Expresó su alegría a través de un mensaje en redes.

Cayo envió sus mejores deseos a Hugo e Isabella por embarazo. Foto: Composición LR/Instagram
Cayo envió sus mejores deseos a Hugo e Isabella por embarazo. Foto: Composición LR/Instagram

Luego de anunciarse que Hugo García junto a la influencer venezolana Isabella Ladera esperan a su primer hijo, diversas figuras de la farándula local reaccionaron a la noticia por medio de felicitaciones en redes sociales. Una de ellas fue Fiorella Cayo, tía de la ex miss Perú Alessia Rovegno, quien tuvo una relación amorosa con García por casi tres años.

La actriz celebró el embarazo de la pareja a través de un emotivo mensaje, donde expresó su gran alegría por la pronta llegada del primogénito del ex chico reality y la familia que formará junto a la modelo extranjera. La reacción sorprendió a más de uno en la red social Instagram, plataforma donde Cayo dejó su sentido comentario.

PUEDES VER: Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

lr.pe

Fiorella Cayo felicita a Hugo García e Isabella Ladera por embarazo

En la mañana del viernes 13 de febrero, Hugo e Isabella revelaron que se convertirán en padres con una publicación en sus principales redes. Entre los miles de mensajes que recibieron se pudo apreciar el de Fiorella Cayo, quien envió sus mejores deseos a la pareja.

Comentario de Fiorella Cayo en post de García y Ladera. Foto: Instagram

Comentario de Fiorella Cayo en post de García y Ladera. Foto: Instagram

"Bendiciones para los dos y ahora 4. Qué Dios siempre los proteja y bendiga. Mucha energía bonita desde aquí para ustedes", escribió la también bailarina acompañando su comentario con emojis de corazones rojos. Las felicitación denotó que Hugo aún conserva una buena relación con miembros de la familia de su expareja, Alessia Rovegno, tras su separación en el 2024.

PUEDES VER: Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

lr.pe

Artistas locales reaccionan a noticia de embarazo de Isabella Ladera

Al ser Hugo García, una figura conocida del medio nacional, diversos amigos y conocidos de la farándula no dudaron en brindar comentarios de apoyo luego del anuncio de embarazo de Isabella Ladera. La publicación llegó a los dos millones de likes en menos de un día.

Entre algunos de los personajes se encontraron la modelo Natalie Vértiz, la conductora María Pía Copello, y la actriz Yiddá Eslava con quien compartió set en el programa 'Combate'. "Felicidades, un hijo siempre es una bendición", expresó.

Notas relacionadas
Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

LEER MÁS
Isabella Ladera emocionada tras confirmar su embarazo con Hugo García: "Era algo que estaba buscando tanto tiempo"

Isabella Ladera emocionada tras confirmar su embarazo con Hugo García: "Era algo que estaba buscando tanto tiempo"

LEER MÁS
Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

LEER MÁS
Exfigura de ‘Esto es Guerra’, Macarena Gastaldo, anuncia su matrimonio con empresario peruano y muestra anillo con diamantes

Exfigura de ‘Esto es Guerra’, Macarena Gastaldo, anuncia su matrimonio con empresario peruano y muestra anillo con diamantes

LEER MÁS
Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

Suheyn Cipriani revela que streamer Macarius terminó la relación durante el cumpleaños de su hija: “Fue un poco cruel”

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PARQUE ACUATICO PARAISO DEL SUR

PARAISO DEL SUR: Entrada general full day para Niño o Adulto LUNES A DOMINGO

PRECIO

S/ 43.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Carlincatura del sábado 14 de febrero de 2026

Fiorella Cayo dedica emotivo mensaje a Hugo García e Isabella Ladera tras anuncio de embarazo: "Mucha energía bonita"

Espectáculos

Magaly Medina enfurece con Gonzalo Núñez por comentarios racistas contra Eryck Castillo, jugador de Alianza Lima: “Una falta de respeto”

Milena Warthon contesta críticas por usar corta vestimenta en fiesta de la Virgen de la Candelaria: “Solo buscan faltarme el respeto”

Isabella Ladera revela cuál fue la reacción de Hugo García tras conocer que estaba esperando un hijo suyo: "Se puso a llorar"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Ollanta Humala: Fiscalía abre investigación contra jueces que sentenciaron al expresidente y Nadine Heredia

Rafael López Aliaga: dos exfujimoristas, dos exministros de Merino y uno de Boluarte integran su equipo técnico

José Jerí: solicitan a Fernando Rospigliosi agendar para este martes moción de vacancia contra presidente

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025