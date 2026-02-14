Luego de anunciarse que Hugo García junto a la influencer venezolana Isabella Ladera esperan a su primer hijo, diversas figuras de la farándula local reaccionaron a la noticia por medio de felicitaciones en redes sociales. Una de ellas fue Fiorella Cayo, tía de la ex miss Perú Alessia Rovegno, quien tuvo una relación amorosa con García por casi tres años.

La actriz celebró el embarazo de la pareja a través de un emotivo mensaje, donde expresó su gran alegría por la pronta llegada del primogénito del ex chico reality y la familia que formará junto a la modelo extranjera. La reacción sorprendió a más de uno en la red social Instagram, plataforma donde Cayo dejó su sentido comentario.

Fiorella Cayo felicita a Hugo García e Isabella Ladera por embarazo

En la mañana del viernes 13 de febrero, Hugo e Isabella revelaron que se convertirán en padres con una publicación en sus principales redes. Entre los miles de mensajes que recibieron se pudo apreciar el de Fiorella Cayo, quien envió sus mejores deseos a la pareja.

Comentario de Fiorella Cayo en post de García y Ladera. Foto: Instagram

"Bendiciones para los dos y ahora 4. Qué Dios siempre los proteja y bendiga. Mucha energía bonita desde aquí para ustedes", escribió la también bailarina acompañando su comentario con emojis de corazones rojos. Las felicitación denotó que Hugo aún conserva una buena relación con miembros de la familia de su expareja, Alessia Rovegno, tras su separación en el 2024.

Artistas locales reaccionan a noticia de embarazo de Isabella Ladera

Al ser Hugo García, una figura conocida del medio nacional, diversos amigos y conocidos de la farándula no dudaron en brindar comentarios de apoyo luego del anuncio de embarazo de Isabella Ladera. La publicación llegó a los dos millones de likes en menos de un día.

Entre algunos de los personajes se encontraron la modelo Natalie Vértiz, la conductora María Pía Copello, y la actriz Yiddá Eslava con quien compartió set en el programa 'Combate'. "Felicidades, un hijo siempre es una bendición", expresó.