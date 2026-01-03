HOYSuscripcion LR Focus

EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro
EN VIVO | EE. UU. bombardea Caracas y anuncia detención de Nicolás Maduro     
Isabella Ladera, pareja de Hugo García, se emociona tras caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela: “Tantos años esperando este momento”

La influencer venezolana Isabella Ladera se pronunció en sus redes sociales tras la noticia del arresto de Nicolás Maduro.

Isabella Ladera se emocionó tras caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.
Isabella Ladera se emocionó tras caída del dictador Nicolás Maduro en Venezuela.

La caída del dictador Nicolás Maduro generó gran conmoción y alivio en diversas figuras venezolanas y de otros países. Entre ellas, Isabella Ladera, pareja del chico reality peruano, Hugo García, expresó su sentir mediante su cuenta de Instagram. La modelo publicó una imagen de un televisor donde se veía la noticia del arresto y acompañó la fotografía con la frase: “Tantos años que soñé con leer esto”.

Ladera continuó con un mensaje más extenso que reflejó la situación del país y la esperanza de los ciudadanos. “Hoy Venezuela tembló y no solo por el ruido, fue por todo lo que llevamos guardado hace años…hoy agarraron a quienes nos rompieron, a quienes nos hicieron huir…Venezuela merece sanar, lo que extrañamos merece volver, y nuestros hijos conocer Venezuela. Venezuela merece respirar, hoy celebramos, hoy recordamos, hoy sentimos y hoy aunque temblamos, creemos”, escribió en su perfil.

Impacto de la captura de Nicolás Maduro en Venezuela

La madrugada del sábado 2 de enero se registraron explosiones y ataques aéreos en Caracas, atribuidos a una operación militar estadounidense. Donald Trump comunicó desde Mar-a-Lago: “Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa, fuera del país”.

El mandatario calificó la operación como “brillante”, realizada con colaboración de fuerzas del orden estadounidenses. Esta acción provocó alarma en la población debido a los bombardeos y sobrevuelo de aeronaves en distintas zonas de la capital. No obstante, hasta el momento no se han difundido reportes independientes sobre daños o víctimas.

Nicolás Maduro y su mandato en Venezuela

Nicolás Maduro asumió la presidencia en 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, luego de una elección ajustada. Desde entonces, ha sido figura central de la política nacional. Durante su mandato, Venezuela enfrentó crisis económicas, hiperinflación, escasez de alimentos y medicinas, migración masiva y deterioro de servicios públicos.

Varios gobiernos y organismos internacionales lo han acusado de violaciones a derechos humanos, fraude electoral y vínculos con narcotráfico, señalamientos que su administración ha rechazado sistemáticamente.

