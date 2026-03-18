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Keiko Fujimori hace visita inesperada a Puno: tuvo reunión reservada y con pocos simpatizantes

Candidata de Fuerza Popular sostuvo una reunión privada con un reducido grupo de simpatizantes en la provincia de Melgar. Al ser consultada de por qué no fue al mercado de la localidad, dijo que fue por recomendación de sus asesores.

Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular.
Keiko Fujimori, candidata presidencial por Fuerza Popular. | Composición/LR

En una visita que no fue anunciada en su agenda pública, la candidata presidencial Keiko Fujimori llegó el miércoles 18 de marzo a la ciudad de Ayaviri, en Puno. La actividad se realizó en el Fundo San Antonio, ubicado a pocos kilómetros de la capital de la provincia de Melgar, donde la lideresa de Fuerza Popular sostuvo una reunión privada con un grupo de menos de 30 personas, entre militantes, simpatizantes locales y algunos pobladores provenientes de Macusani, Carabaya.

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A diferencia de otros mítines, esta aparición no tuvo una convocatoria masiva. A pesar de la reserva del encuentro, se registraron momentos de tensión cuando un equipo de Radio Universal intentó obtener declaraciones.

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Según reportes de la prensa local, un periodista del medio radial intentó entrevistar a la candidata, pero fue impedido de continuar por integrantes de la comitiva de Fujimori, quienes reaccionaron empujándolo tras realizar preguntas consideradas incómodas. Asimismo, un grupo de simpatizantes, incluyendo una “portátil” de más de diez personas, lanzó arengas para interrumpir la entrevista y facilitar la salida de la candidata, mientras su equipo registraba imágenes. 

El periodista le consultó por qué decidió tener esta reunión en un fundo privado en lugar de visitar el mercado de la ciudad que reúne a gran parte de los pobladores. “Por qué no visitar el mercado de Ayaviri, hoy es día de plaza y se alberga a los hermanos de todos los distritos de la provincia”. Ante el cuestionamiento, la candidata señaló que su visita sigue la planificación de su equipo de campaña. “Estamos realizando este recorrido de acuerdo a las recomendaciones de nuestros dirigentes”, indicó antes de retirarse del lugar.


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