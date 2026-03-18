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Hermano de Alejandra Baigorria la felicita tras dar charla, luego del ampay de Said Palao en Argentina: “Eres admirable, no paras”

Sergio Baigorria se mostró orgulloso de Alejandra Baigorria por no detenerse en lo laboral pese a las imágenes que se emitirán esta noche de Said Palao rodeado de mujeres en una piscina en Argentina.

Sergio Baigorria es la mano derecha de Alejandra Baigorria en los negocios de su hermana. Foto: Composición LR/Instagram.
Sergio Baigorria es la mano derecha de Alejandra Baigorria en los negocios de su hermana. Foto: Composición LR/Instagram.

Alejandra Baigorria reapareció públicamente al brindar una charla empresarial en un conocido centro comercial. Esto ocurrió en medio del nuevo ampay de Said Palao en Argentina, en el que aparece en una piscina rodeado de mujeres y una de ellas le da un masaje. Las imágenes completas se emitirán esta noche, miércoles 18 de marzo, en el programa de Magaly Medina.

En ese contexto poco favorable para la ‘Gringa de Gamarra’, su hermano, Sergio Baigorria, quien la acompañó durante la ponencia, no dudó en felicitarla por mantenerse firme en lo laboral, pese a una posible crisis que pueda tener con su esposo tras la difusión de las imágenes de ATV. “Eres admirable, no paras”, escribió Sergio, quien también es su mano derecha en sus negocios.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria responde con ironía tras el ampay de Said Palao en Argentina: “Voy a ver las imágenes y les cuento”

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Sergio Baigorria orgulloso de Alejandra Baigorria por no detenerse pese al ampay de Said Palao

A través de sus historias en Instagram, Sergio Baigorria compartió dos publicaciones en las que se ve a Alejandra Baigorria brindando una charla ante un gran número de personas en un auditorio sobre temas de negocios. La empresaria se mostró sonriente en todo momento.

“Orgulloso de ti. Hoy realizamos una charla para toda nuestra familia Ripley”, compartió el hermano de Alejandra. Luego publicó otra historia donde la rubia es ovacionada por los presentes. “¡Eres admirable, no paras! Gran charla el día de hoy”, finalizó Sergio.

PUEDES VER: Alejandra Baigorria reaparece dando charla de empoderamiento tras ampay de Said Palao en Argentina: fue ovacionada por asistentes

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Alejandra Baigorria habla por primera vez del ampay de Said Palao en Argentina

Las cámaras de ‘Amor y fuego’ abordaron a Alejandra Baigorria a la salida de un salón de belleza para consultarle sobre las nuevas imágenes de su esposo, Said Palao, con mujeres en una piscina, así como las difundidas el martes en un yate.

Frente a esto, la empresaria no evitó la pregunta y respondió de manera sonriente y despreocupada: “Lleven más imágenes y les cuento”, señaló. Luego se despidió del reportero y se subió a su camioneta: “Besitos, gracias”.

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