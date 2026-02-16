HOYSuscripcion LR Focus

Muestran imágenes de revelación de género del primer hijo de Hugo García e Isabella Ladera

¿Niño o niña? En el podcast 'Q' bochinche', se mostraron imágenes de lo que fue la revelación del género del bebé de Hugo García e Isabella Ladera. Además, la madre del exchico reality cometió una infidencia al respecto.

Hugo García e Isabella Ladera disfrutan de esta nueva etapa en sus vidas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram
Hugo García e Isabella Ladera disfrutan de esta nueva etapa en sus vidas. Foto: Composición LR/Captura/Instagram

Hace unos días llegó el gran anuncio de Hugo García: se convertirá en padre por primera vez fruto de su romance con Isabella Ladera, su pareja actualmente. Pese a que aún no se sabe con exactitud el tiempo de embarazo de la influencer venezolano, lo que al parecer sí se puede saber con exactitud es que ya se hizo la revelación de género de su primer bebé. En el podcast 'Q' bochinche' conducido por Ric La Torre y Samuel Suárez, se mostraron imágenes del 'gendel reveal', el cual se habría llevado a cabo en Estados Unidos.

"Entiendo que esto ha sido un 'gendel reveal' bastante íntimo para la familia de Isabella (Ladera) sobre todo porque es la que está en Estados Unidos. Esto habría sido hace unas semanas atrás", expresó Ric La Torre antes de mostrar la imagen reveladora. Además, minutos antes, expusieron una foto de la madre de Hugo comprando ropa para el bebé de su hijo.

PUEDES VER: Hugo García comparte la primera foto que tomó a Isabella Ladera tras saber que será papá: 'Minutos después de enterarme'

lr.pe

¿Niño o niña? Imágenes de la revelación de género del bebé de Hugo García e Isabella Ladera

Durante la transmisión del podcast conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre, se confirmó que hace algunas semanas se dio la revelación de género del bebé de Hugo e Isabella. En la imagen mostrada por el programa, se puede ver al exintegrante de 'Esto es guerra' con Isabella Ladera, su hija y los padres de la modelo venezolana.

Imágenes de la revelación de género. Foto: YouTube

Imágenes de la revelación de género. Foto: YouTube

En la foto se ve una pequeña torta en la mesa junto a toda la familia de Isabella Ladera y Hugo García. En la parte de atrás, aparece una pizarra donde los asistentes marcaron si creían que el bebé iba a ser niño o niña. Cabe precisar que aún no sabe con exactitud el género del hijo de ambos, el cual, seguramente lo anunciarán pronto en sus redes sociales.

PUEDES VER: Hugo García e Isabella Ladera esperan su primer bebé: cuántos años de diferencia se llevan y cómo nació su romance

lr.pe

¿Madre de Hugo García revela género del bebé de su hijo?

Fabiola Galmez, madre de Hugo García, fue captada por las 'ratujas' de 'Instarándula' comprando ropa de niño para el bebé del exchico reality. En el podcast hicieron mención a esto y tanto Samu como Ric La Torre mencionaron que la vestimenta que estaba comprando era de niño. "Es ropa de niño. Tal vez la mamita está emocionada, la señora ve cositas y dice 'para mi nietito, para mi nietito'", señaló el titkoker, quien también se animó a predecir que el bebé sería un varoncito

Madre de Hugo García. Foto: YouTube

Madre de Hugo García. Foto: YouTube

"Más que nada por el cartel de Hugo y el comentario que dice 'mi hijo, mi hijo'", añadió La Torre. Mientras Samu fue más hermético y señaló que muchos le han dicho que el bebé podría ser una niña. "Me han escrito y me han dicho que es niñita. Debe ser por la forma de la pancita, pero mucha gente me ha escrito para decirme eso", apuntó.

