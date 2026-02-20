Samantha Batallanos revela su nuevo romance con empresario alemán: "Después de besar tantos sapos"

Samantha Batallanos disfruta de unas vacaciones en Suiza, acompañada de un empresario alemán de 40 años, con quien recientemente reveló su romance en el programa de Magaly Medina. La influencer celebró el 14 de febrero junto a su nuevo galán y aseguró sentirse feliz tras superar relaciones pasadas. “Yo de verdad no tengo nada en contra de mis ex, pero tú lo dijiste: después de besar tantos sapos, la vida me está sorprendiendo y al final, como dice mi familia, es lo que me merezco”, confesó la modelo.

La integrante del elenco de 'La Chola Chabuca' afirmó que esta nueva etapa le permite disfrutar sin presiones, compartiendo momentos en lugares como Sankt Moritz, aunque decidió no mostrar el rostro de su pareja en redes sociales. “La verdad que estoy feliz… nunca imaginé que me iba a pasar algo así, pero de verdad que debería haber creído más en mí antes”, agregó.

La modelo explicó que su nuevo galán no habla español, pero ha visitado Perú e incluso asistió al programa de 'La Chola Chabuca', en el que ella trabaja. “Él que me ha conquistado ha sido él yendo a Perú. Yo no quería”, señaló. “Un hombre que no me ofrece nada, ni que no me da nada, no me enamoraría nunca”, añadió.

La modelo resaltó que, después de superar experiencias pasadas, este vínculo le ha permitido reconectar con la felicidad, ya que no imaginó que el empresarió se enamoraría de ella. “Me impactó, pero la verdad que nunca imaginé que que iba así como rendirse a mis pies de una peruana, de una latina”, manifestó.

Samantha Batallanos revela cuándo conoció a su nuevo saliente

La actriz cómica reveló que conoció a su empresario alemán en Ibiza, en 2022, y que nunca perdió contacto desde entonces. “Me impactó, pero nunca imaginé que se rendiría a mis pies de una peruana, de una latina”, confesó, recordando el momento en que volvieron a encontrarse. La modelo destacó que esta relación le ha permitido sentirse valorada y segura, celebrando su independencia tras el fin de su relación con Álvaro Rod y su tormentoso romace con Jonathan Maicelo.

Además, Batallanos reveló que le contó a su galán sobre sus relaciones pasadas. " Yo le he contado que est que he estado con un boxeador, que he estado con un cantante, pero no pasa nada. Por eso él dice: 'Al final está soltera y esta es para mí, así que mejor que hayas terminado con esa gente'".