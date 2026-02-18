El último 12 de febrero, Suheyn Cipriani sorprendió a sus seguidores al revelar, durante un live en TikTok, que su relación con el streamer Macarius llegó a su fin. Según explicó la modelo, el creador de contenido optó por tomar distancia el día del cumpleaños de su hija. Tras anunciar su separación, la conductora de 'Esto sí es amor' visitó el set de 'Magaly TV, la firme', donde brindó más detalles sobre su ruptura con el influencer arequipeño.

La situación generó la reacción de Macarius, quien utilizó una de sus transmisiones en Kick para pronunciarse sobre lo ocurrido y expresar su postura frente a lo expuesto públicamente por la modelo peruana. Asimismo, indicó que no contará nada sobre su ruptura con Suheyn Cipriani.

Streamer Macarius manifiesta su incomodidad tras comentarios en programa de Magaly Medina

En una reciente transmisión por Kick, Macarius señaló que no consideró necesario ser expuesto en el programa Magaly Medina, ni recibir calificativos hacia su persona en un espacio de alcance nacional. Asimismo, precisó que no se sintió cómodo con la burla que se generó en el podcast 'La manada', espacio que visitó Suheyn Cipriani para referirse sobre el fin de su relación con el influencer arequipeño.

"Yo sé todo lo que me ha dicho Magaly. Tambiém me pasaron los clips de 'La manada' (donde) se están burlando. La única versión que van a tener de mi es que yo no voy a decir nada. No era necesario hacer todo esto para que me insulten a nivel nacional y después se burlen en un podcast o hagan mofa, será su show (de ellos), pero no voy a decir absoutamente (sobre el tema)", comentó el streamer.

"Yo no quiero decir nada (porque) luego atacan y van contra ella. Ella es mujer, tiene que estar tranquila. Yo soy hombre y los hombres debemos morir de pie, gente", añadió.

Suheyn Cipriani revela los motivos por los que Macarius terminó la relación

Según explicó la ex Miss Perú durante un en vivo en TikTok, los compromisos laborales de ambos dificultaban verse con frecuencia, por lo que la relación debía mantenerse a distancia. Tras evaluar dicha situación, el creador de contenido decidió dar por concluido la relación, al indicar que no se sentía cómodo con una romance sostenida de manera virtual.

"Yo no voy a poder viajar un tiempo (a Arequipa) porque tengo mucho trabajo y Diego tampoco puede (venir a Lima) porque tiene que hacer sus cosas allá. Entonces, después de conversarlo, otra vez, él no se siente bien en una relación completamente a distancia por tanto tiempo y, se respeta. Y sí, estar lejos es difícil", comentó Suheyn Cipriani.