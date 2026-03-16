Autumn Durald: la cineasta que hace historia en los Premios Óscar

“Me gustaría que todas las mujeres presentes se pusieran de pie”, dijo Autumn Durald Arkapaw al aceptar el premio Óscar, “porque no estaría aquí sin ustedes”. La película Pecadores (o Sinners), de Ryan Coogler, fue el filme que más nominaciones recibió en 98 años de los premios de la Academia. Sin embargo, a pesar de postular a 16 categorías, la mejor película fue Una batalla tras otra de Paul Thomas Anderson. La historia sobre vampiros en Mississippi en tiempos de segregación se inscribe en la historia de los Óscar también gracias a su directora de fotografía.

Nacida en California, la cineasta de ascendencia filipina y afroamericana se convirtió en la primera mujer en ganar la categoría de mejor fotografía. Y lo hizo en una edición en que, en líneas generales, a los principales premios solo postulaban hombres, a excepción de la cineasta china Chloé Zhao, directora de Hamnet, quien estaba nominada a mejor dirección, mejor guion adaptado y mejor película. La ganadora de la estatuilla por Nomadland fue la única mujer que compitió en esas categorías.

En ese contexto, Autumn Durald Arkapaw fue la cuarta mujer nominada en la categoría mejor fotografía y la primera de ascendencia afroamericana. Por eso, le dedicó el discurso a sus colegas en el Teatro Dolby. “Momentos como este no ocurren sin que las mujeres te apoyen y te defiendan. Sé que esto sucedió gracias a ellas. He aprendido en los últimos meses, durante este proceso, que se necesita el apoyo de muchas personas para lograr cosas como esta. Pero esto ya no se trata de mí. Se trata de mucho más”, declaró y pidió que las mujeres presentes en la sala se pusieran de pie.

La directora de fotografía ya había trabajado con el director Ryan Coogler en Black Panther: Wakanda Forever y le agradeció la oportunidad. “Gracias por creer en mí y gracias por confiar en mí, y ese es el tipo de persona con la que tengo la suerte de hacer películas”.

En la historia de los Óscar, entre las mujeres nominadas en esa categoría está Rachel Morrison por la película Mudbound. Autumn Durald Arkapaw la mencionó para recordar que no hubiera ganado un Óscar sin el aporte de las mujeres que la precedieron. “Lo único que iba a decir, y que tengo anotado, es que muchas niñas que se parecen a mí dormirán muy bien esta noche, y lo sé. El simple hecho de estar en el escenario recibiendo este premio por una película como esta cambiará la vida de muchas niñas, porque se sentirán inspiradas cuando antes no lo estaban”.

Ausencia de mujeres cineastas en los Óscar

Tras los Óscar 2026, es válido recordar lo que dijo en plena temporada de premios otra ganadora de la estatuilla, la actriz Natalie Portman. “Muchas de las mejores películas que vi este año fueron dirigidas por mujeres”, declaró la protagonista de El cisne negro a Variety. “Se ven las barreras a todos los niveles porque muchas no fueron reconocidas en los premios. Entre Sorry Baby, Left-Handed Girl, Hedda y El testamento de Ann Lee… Películas extraordinarias este año que creo que mucha gente está disfrutando y amando, pero que no están recibiendo los elogios que merecen”.

En 2028, los Óscar celebrarán 100 años. A falta de una edición más, podría llegar a su centenario con esta estadística: solo tres películas dirigidas por mujeres, En tierra hostil, Nomadland y CODA, ganaron la estatuilla a mejor película.

Hasta el momento, la mujer que más estatuillas ha ganado ha sido la diseñadora de vestuario Edith Head. Fue nominada 35 veces y ganó en 8 ocasiones. “Contribuyó a definir el estilo del Hollywood clásico con su impactante trabajo en Paramount y Universal. Entre las estrellas de cine a las que vistió se encuentran Grace Kelly, Cary Grant, Lana Turner, Paul Newman, Elizabeth Taylor y muchas más. Además, inspiró al personaje de Edna Mode en Los Increíbles”, recuerda la página de la Academia.

En cuanto a directoras, Chloé Zhao logró el segundo Óscar en la historia para una mujer en nueve décadas. Antes fue Kathryn Bigelow en 2010 por En tierra hostil y luego Jane Campion en 2022 por El poder del perro. Las mujeres lograron un récord de participación en las categorías principales en la edición 2024, con tres producciones nominadas a mejor película: Barbie, de Greta Gerwig; Anatomía de una caída, de Justine Triet; y Vidas pasadas, de Celine Song, pero siguiendo lo dicho por Natalie Portman, en la industria siguen existiendo barreras para las cineastas.