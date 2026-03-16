Paul Michael desata polémica al revelar por qué anunció su ruptura con Pamela López: “Fue para captar la atención”

Paul Michael habló por primera vez luego de compartir un comunicado en Instagram en el que anunciaba el fin de su relación con Pamela López, publicación que borró pocos minutos después. El cantante fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego', donde reveló que todo se trató de una estrategia para mantener enganchados a sus seguidores.

“Nada, fue para captar un poco la atención, no es inmadurez, tú sabes cómo es Paul Michael”, señaló muy sonriente. Ante esto, el reportero le repreguntó si la supuesta ruptura fue entonces una estrategia de marketing, a lo que él aseguró que sí. “El marketeo de Paul Michael. Todo es parte del show”, finalizó el músico de 28 años.

'Peluchín' y Gigi Mitre indignados tras revelación de Paul Michel

Luego de escuchar las declaraciones de Paul Michael, en las que reveló que el supuesto fin de su relación con Pamela López fue solo una estrategia publicitaria, Rodrigo Gonzales, 'Peluchín', y Gigi Mitre no pudieron ocultar su sorpresa. El conductor cuestionó que el cantante juegue de esa manera su romance solo para llamar la atención.

“O sea que él mismo está reconociendo que lo hizo para llamar la atención. Pero jugar así con una relación que para ti es importante... ¿Qué tipo de asesores tienes, ah? Jugar con tu relación para llamar la atención me parece de lo más bajo que he podido ver”, sentenció 'Peluchín' mientras Gigi Mitre le daba la razón.

Paul Michael considera a los hijos de Pamela López como “sus amiguitos”

Durante otra parte de la entrevista con ‘Amor y fuego’, Paul Michael fue consultado sobre si tiene celos de que Pamela López hable con Christian Cueva, ahora que ella se ausentará algunas semanas por su participación en ‘La granja VIP’. Además, revela que se lleva muy bien con los hijos de la trujillana, a quienes llama “sus amiguitos”.

“Yo no tengo problemas con que (Pamela) converse con Cueva, porque ellos tienen que ver temas de sus hijos. Además, él es el padre de los pequeños de la persona que yo amo y los amo a ellos también; son mis amiguitos, jugamos. No tengo problema de hablar con él”, compartió.