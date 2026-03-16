HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

La madre de Vladimir Cerrón y Delia Espinoza en vivo | Epicentro Electoral - Réplica

Espectáculos

Paul Michael desata polémica al revelar por qué anunció su ruptura con Pamela López: “Fue para captar la atención”

Cantante Paul Michael habló por primera vez sobre el comunicado en el que reveló el fin de su relación con Pamela López, y el motivo generó la indignación de ‘Peluchín’ y Gigi Mitre.  

Paul Michael confirmó que sigue con Pamela López. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.
Paul Michael confirmó que sigue con Pamela López. Foto: Composición LR/Willax/Instagram.

Paul Michael habló por primera vez luego de compartir un comunicado en Instagram en el que anunciaba el fin de su relación con Pamela López, publicación que borró pocos minutos después. El cantante fue abordado por las cámaras de 'Amor y fuego', donde reveló que todo se trató de una estrategia para mantener enganchados a sus seguidores.

“Nada, fue para captar un poco la atención, no es inmadurez, tú sabes cómo es Paul Michael”, señaló muy sonriente. Ante esto, el reportero le repreguntó si la supuesta ruptura fue entonces una estrategia de marketing, a lo que él aseguró que sí. “El marketeo de Paul Michael. Todo es parte del show”, finalizó el músico de 28 años.

PUEDES VER: ¿Se arrepintió? Paul Michael sorprende al anunciar el fin de su relación con Pamela López, pero a los minutos borra su comunicado

lr.pe

'Peluchín' y Gigi Mitre indignados tras revelación de Paul Michel

Luego de escuchar las declaraciones de Paul Michael, en las que reveló que el supuesto fin de su relación con Pamela López fue solo una estrategia publicitaria, Rodrigo Gonzales, 'Peluchín', y Gigi Mitre no pudieron ocultar su sorpresa. El conductor cuestionó que el cantante juegue de esa manera su romance solo para llamar la atención.

“O sea que él mismo está reconociendo que lo hizo para llamar la atención. Pero jugar así con una relación que para ti es importante... ¿Qué tipo de asesores tienes, ah? Jugar con tu relación para llamar la atención me parece de lo más bajo que he podido ver”, sentenció 'Peluchín' mientras Gigi Mitre le daba la razón.

PUEDES VER: Madre de la hija de Paul Michael publica videollamada con el cantante y lanza irónico comentario: "Lo mal que nos llevamos"

lr.pe

Paul Michael considera a los hijos de Pamela López como “sus amiguitos”

Durante otra parte de la entrevista con ‘Amor y fuego’, Paul Michael fue consultado sobre si tiene celos de que Pamela López hable con Christian Cueva, ahora que ella se ausentará algunas semanas por su participación en ‘La granja VIP’. Además, revela que se lleva muy bien con los hijos de la trujillana, a quienes llama “sus amiguitos”.

“Yo no tengo problemas con que (Pamela) converse con Cueva, porque ellos tienen que ver temas de sus hijos. Además, él es el padre de los pequeños de la persona que yo amo y los amo a ellos también; son mis amiguitos, jugamos. No tengo problema de hablar con él”, compartió.

Notas relacionadas
Pamela López se quiebra tras tener que separarse de sus hijos por ingresar a 'La gran VIP': "Ellos son mi razón de vivir”

Pamela López se quiebra tras tener que separarse de sus hijos por ingresar a 'La gran VIP': "Ellos son mi razón de vivir”

LEER MÁS
Madre de la hija de Paul Michael publica videollamada con el cantante y lanza irónico comentario: "Lo mal que nos llevamos"

Madre de la hija de Paul Michael publica videollamada con el cantante y lanza irónico comentario: "Lo mal que nos llevamos"

LEER MÁS
Pamela López se suma a ‘La Granja VIP’: convivirá con famosos y deberá cultivar sus propios alimentos

Pamela López se suma a ‘La Granja VIP’: convivirá con famosos y deberá cultivar sus propios alimentos

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

¿Cuál es la edad de Taylor Swift y después de cuántos años juntos se compromete con Travis Kelce?

LEER MÁS
¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

¿Cuál es la edad de Gustavo Salcedo, esposo de Maju Mantilla, y cuántos años se llevan?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Hija de Jaime Bayly celebra elegante boda religiosa y comparte imágenes de la fiesta con su hermana mayor

Hija de Jaime Bayly celebra elegante boda religiosa y comparte imágenes de la fiesta con su hermana mayor

LEER MÁS
Chica reality Onelia Molina sorprende al mostrar su rostro al natural y hace confesión: “Me siento rara”

Chica reality Onelia Molina sorprende al mostrar su rostro al natural y hace confesión: “Me siento rara”

LEER MÁS
Federico Salazar se pronuncia por primera vez sobre su separación con Katia Condos: "No nos hemos divorciado"

Federico Salazar se pronuncia por primera vez sobre su separación con Katia Condos: "No nos hemos divorciado"

LEER MÁS
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Recetas

imagen de producto

Tallarines verdes peruanos: receta clásica deliciosa (VIDEO)

imagen de producto

Cómo preparar un arroz con pollo tradicional riquísimo (VIDEO)

imagen de producto

Sudado de pescado (VIDEO)

imagen de producto

Escabeche de pollo receta: fácil y buenazo (VIDEO)

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

Cuponidad Productos

Colección de 8 piezas especializadas marca OSTER

PRECIO

S/ 12.90
Comprar
Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

Soho Color Salón & Spa

Alisado Brasilero para todo largo con opción a corte. Elige local

PRECIO

S/ 99.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

Delia Espinoza exige al TC resolver el caso de su destitución: “Así como aceleraron el proceso de Cerrón”

Universitario revela que solo uno de sus 70 compañeros aprobó un curso de la UNI: “Sacó 10”

Espectáculos

Walter Dolorier, presidente de la ASEAP, sobre las medidas de los músicos para protegerse de los extorsionadores en conciertos: "Tenemos hasta francotiradores"

'El reventonazo del verano' derrota en rating a 'Yo soy' y 'JB Noticias': ¿cuántos puntos hicieron los programas sabatinos?

Federico Salazar no descarta reconciliarse con Katia Condos tras anunciar el fin de su relación: "Quién sabe"

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

JNJ consuma vengaza contra Delia Espinoza: ratifican destitución por no reponer a Patricia Benavides

Delia Espinoza exige al TC resolver el caso de su destitución: “Así como aceleraron el proceso de Cerrón”

Héctor Valer, vocero de Somos Perú, anunció que dará voto de confianza al gabinete de Denisse Miralles

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025