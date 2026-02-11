HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Yaco Eskenazi confiesa el principal motivo por el que aceptó trabajar con Ethel Pozo tras polémica: "Me voy a poner feeling"

Yaco Eskenazi anunció su regreso a la TV con ‘La granja’ por Panamericana y explicó por qué decidió reencontrarse laboralmente con Ethel Pozo tras dos años de distanciamiento marcado por una confusión.

Yaco Eskenazi confirmó que Natalie Vértiz no tuvo problemas en que trabaje con Ethel Pozo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube/Instagram
El regreso de Yaco Eskenazi a la televisión no solo marca su retorno a la conducción, sino también la apertura de un capítulo personal que permaneció en silencio durante dos años. El exchico reality asumirá la presentación del programa 'La granja' en Panamericana, espacio que lo reunirá nuevamente con Ethel Pozo, luego de una polémica que fracturó su amistad.

Durante la última edición de su canal digital 'Yaco y El loco', el también empresario abordó el tema con un tono introspectivo. Allí reconoció que aceptar el proyecto significaba algo más que volver a la pantalla: implicaba recomponer el vínculo con quien fue su compañera de trabajo por más de cinco años y una figura cercana a su entorno familiar.

PUEDES VER: ¿Quiénes estarían en 'La Granja VIP'?: reality con Ethel Pozo y Yaco Eskenazi contará con 16 participantes y enciende las expectativas

lr.pe

Yaco Eskenazi revela el por qué decidió trabajar nuevamente con Ethel Pozo

En su conversación en YouTube, Yaco Eskenazi fue directo al explicar la razón que lo llevó a compartir nuevamente set con Ethel Pozo. “Me voy a poner un poco feeling”, advirtió antes de sincerarse sobre el trasfondo de la decisión. Según relató, la amistad terminó por “una desafortunada confusión” que derivó en una discusión que nunca se resolvió públicamente.

El conductor recordó que trabajó aproximadamente seis años junto a la hija de Gisela Valcárcel y que, durante ese tiempo, forjaron un lazo cercano. “Conozco a sus hijas, a su esposo, que es amigo mío desde antes”, comentó, evidenciando que el distanciamiento no fue menor. La ruptura implicó dos años sin diálogo, etapa en la que —según explicó— optó por mantener silencio para evitar que el conflicto escalara mediáticamente.

El punto de quiebre se dio cuando fue convocado para liderar 'La granja' en Panamericana y le informaron que Ethel Pozo también estaba de acuerdo con su incorporación. Esa coincidencia facilitó una reunión privada. “Hablamos como adultos y se solucionó”, afirmó, dejando en claro que el reencuentro se produjo antes de aceptar formalmente el proyecto.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi responde tras ser calificado como 'el último fiel' de la farándula peruana: 'Una tremenda presión'

lr.pe

¿Qué le dijo Natalie Vértiz al respecto?

La conversación también incluyó la reacción de Natalie Vértiz, esposa de Yaco Eskenazi, quien fue mencionada cuando su compañero de conducción intentó indagar sobre posibles incomodidades. El exintegrante de realities fue enfático: no existió oposición ni conflicto en casa.

“Natalie me dijo: ‘qué paja, habla con ella’”, reveló. Para el conductor, las experiencias personales recientes le han permitido priorizar la paz sobre cualquier enfrentamiento innecesario. “Cuando la vida nos golpea con temas de salud o situaciones familiares difíciles, entiendes que no vale la pena pelear con nadie”, reflexionó.

