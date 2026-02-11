Yaco Eskenazi contó que llegó a dudar de él ante los cientos de mensajes que recibió Foto: Composición LR | Instagram de Natalie Vertiz

Yaco Eskenazi salió al frente y contó cómo su entorno más cercano le envió cientos de mensajes para consultarle sí él era el protagonista del ampay promocionado por Magaly Medina. Los comentarios fueron tantos que llegó a sentir miedo y, por un momento, pensó que se podría trataba de una grabación de años atrás, antes de iniciar una relación con la Miss Perú 2011, Natalie Vértiz.

"Me hicieron hasta dudar, pero yo pensaba: 'Pero si yo ni he salido, he estado siempre con mi mujer, no he salido ni un día solo, siempre me acuesto temprano'", indicó, no sin antes dejar en claro que respeta su matrimonio ante todo.

Yaco Eskenazi bromea por el apelativo de 'el último fiel'

Con un toque de humor, Yaco Eskenazi señaló que siente "una tremenda presión" por ser considerado el último hombre fiel de la farándula peruana. "Realmente es un gran peso sobre mis hombros, que no sé hasta cuándo voy a poder soportar", declaró mientras soltaba una carcajada. Asimismo, en un tono más serio, afirmó que es un hombre felizmente casado y que disfruta de pasar tiempo en su casa y en familia.

Lejos de incomodarse, el excapitán histórico de 'Esto es guerra' se tomó el tema con gracia y aprovechó para mostrar que su matrimonio goza de una fuerte solidez y tranquilidad, basado en el respeto y complicidad. No por nada llevan más de una década juntos y son unos de los matrimonios más queridos del espectáculo nacional.

Natalie Vértiz respalda a Yaco Eskenazi

La modelo de marcas de lujo Natalie Vértiz también intervino y dejó en claro que hizo caso omiso a los comentarios malintencionados porque confía en la lealtad de Yaco Eskenazki. "Sabía firmemente que Yaco no era, yo puse mis manos al fuego por mi marido", indicó, no sin antes agregar que su esposo sabe muy bien que, de hacer "algo indebido", "va a tener a todo el Perú en su contra".

Las declaraciones de Vértiz fueron respaldadas por cientos de comentarios en redes sociales. Algunos usuarios escribieron: "Si Yaco es infiel, pierde él totalmente", "Es más posible que Natalie le ponga los cuentos a él, antes que él a ella", "Yaco, todos los fieles dependemos de ti", "El real, todo el Perú en su contra", "La verdad, nunca imaginé que fuera él" y "Somos team Natalie".