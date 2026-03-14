El reconocido actor Gustavo Bueno reapareció públicamente durante la conferencia de prensa de la nueva temporada de ‘Al fondo hay sitio’, confirmando así su regreso a la serie de mayor éxito y duración en la historia del país tras varios meses alejado de la TV por problemas de salud. El intérprete del querido Don Gilberto se ausentó durante la temporada 2025 luego de sufrir una fractura en la columna.

El artista, de 77 años, fue sometido a una compleja intervención quirúrgica en la columna vertebral en el Hospital Nacional Edgardo Rebagliati. Según informó el propio Bueno, la operación incluyó una estabilización interna con tornillos, así como un procedimiento de descompresión de la médula espinal para evitar posibles secuelas neurológicas.

Gustavo Bueno habla sobre su esperado regreso a ‘Al fondo hay sitio’

Durante la conferencia de prensa, el recordado teniente Gamboa expresó su emoción por volver a los sets de grabaciones. “Me encuentro con el amor, el cariño, la amistad, la generosidad y la amabilidad de todo un equipo. Y, por supuesto, de los actores, mis amigos, mi familia y también de todos: técnicos, directores y producción”, declaró.

En la misma línea, el patriarca de los Gonzales calificó como un proceso natural reencontrarse con sus compañeros, así como volver a poner el característico sombrero de su personaje. “Siempre es un encuentro feliz. Nos gusta resolver las escenas entre nosotros. A tiempo nos divertimos con el texto, se cambia un poquito, pero para mí entrar por el lado de la comedia ha sido el mejor modo de retornar la serie”, reveló.

Gustavo Bueno habla de su proceso de rehabilitación tras delicada operación

Bueno fue consultado sobre el proceso de recuperación que atravesó antes de volver a la televisión, lo que incluyó terapias para fortalecer su estado físico. “Eso (volver a la televisión) me faltaba para la rehabilitación completa (...) He pasado por terapias que me permiten estar en buen estado. Mi problema son las piernas y eso requiere tiempo. Tengo terapias continuas en mi casa y un seguimiento médico”, indicó.

El actor detalló que una parte fundamental de su recuperación se realizó en el Instituto Nacional de Rehabilitación, donde recibió atención integral. “Es un hospital de primera en Sudamérica. Allí tuve la preparación ideal para volver. Estaba interno y el trabajo era constante, con terapias físicas, psicológicas y ocupacionales para recuperar la independencia”, afirmó. Finalmente, resaltó el apoyo que recibe de su entorno más cercano: “Mi familia, los terapeutas y el personal médico me han ayudado muchísimo. Incluso han ido a mi casa para apoyarme con todo lo necesario. Son cosas muy bonitas”.