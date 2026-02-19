HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Natalie Vértiz rompe su silencio sobre rumores de supuesta infidelidad de su esposo, Yaco Eskenazi, con Ethel Pozo: "Él tiene un carisma enorme"

La modelo Natalie Vértiz no esquivó una pregunta directa sobre los rumores que vinculaban a su esposo, Yaco Eskenazi, con Ethel Pozo, quienes volverán a compartir conducción en la televisión.

Ethel y Yaco, esposo de Natalie Vértiz, protagonizaron rumor de amorío en noviembre de 2025.
Ethel y Yaco, esposo de Natalie Vértiz, protagonizaron rumor de amorío en noviembre de 2025. | Foto: composición LR/Instagram/América TV

Natalie Vértiz rompió el silencio frente a los rumores que vinculaban a su esposo, Yaco Eskenazi, con Ethel Pozo, hija de Gisela Valcárcel. La modelo y conductora fue invitada a la más reciente edición de 'Magaly TV, la firme', donde respondió sin reservas a las preguntas de Magaly Medina.

Durante la entrevista, Vértiz enfrentó la acusación, originada tras la difusión de un polémico audio en el podcast 'Good Floro' en noviembre pasado. En dicho material, una usuaria anónima aseguró contar con información de que una conductora, hija de una reconocida presentadora, habría mantenido una relación con un conductor casado. Aunque no se mencionaron nombres, las especulaciones apuntaron rápidamente a Yaco y Ethel, quienes lo desmintieron posteriormente.

PUEDES VER: Magaly Medina responde a Andrea Llosa por minimizar su rating y expone sus cifras: "No hay que engañar"

lr.pe

Natalie Vértiz habla sobre rumor de amorío entre Yaco y Ethel

Todo comenzó a propósito del estreno de 'La Granja VIP Perú', programa que reunirá nuevamente a Yaco y Ethel en la conducción tras 'Mi mamá cocina mejor que la tuya', esta vez bajo la señal de Panamericana TV. En ese contexto, Magaly le preguntó directamente a Natalie si le incomodaba ver a su esposo junto a la hija de Gisela luego de las especulaciones de un supuesto amorío. "¿Te causa alguito de cositas que vaya otra vez a trabajar con Ethel después de todo lo que se dijo? No la malinterpretación que dicen que dijo sobre Disney, sino sobre los rumores de pasillos de canal", cuestionó.

Lejos de mostrar molestia, la exreina de belleza reaccionó con una sonrisa y descartó cualquier incomodidad. "No, para nada. De hecho, creo que mañana (hoy) tienen fotos. Yo, la verdad, feliz de ver a Yaco trabajar, brillar", respondió, dejando en claro su confianza y respaldo hacia Eskenazi.

PUEDES VER: Flavia López desata polémica por comentario sobre Magaly Medina: 'Te doy contenido para que tu rating crezca'

lr.pe

"Él tiene un carisma enorme": Natalie Vértiz orgullosa de su esposo Yaco

En ese sentido, Natalie Vértiz aprovechó la ocasión para destacar las cualidades de su esposo, el excapitán de 'Esto es guerra', y la conexión que logra con el público. "Yo siempre lo he dicho: hay algo muy difícil de fingir en la televisión. Y eso de tener carisma, yo siento que él tiene un carisma enorme y que la gente lo quiere; quiere verlo en la pantalla", agregó.

Finalmente, la presentadora, quien hoy comparte matrimonio y dos hijos con Eskenazi —a quien conoció en el reality de América TV— expresó la dicha que siente por su nueva etapa profesional. "De verdad que yo feliz, agradecida de que lo hayan convocado nuevamente. Estoy feliz de que Yaco tenga un trabajo fijo. Sé que la va a romper", sentenció. De esta manera, reafirmó su apoyo absoluto hacia su pareja en su regreso a la TV junto a Ethel Pozo en 'La Granja VIP Perú', programa en el que una decena de celebridades convivirá durante varias semanas en un set aislado.

