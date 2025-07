Han pasado 10 años desde que Natalie Vértiz y Yaco Eskenazi se dieron el "sí, acepto" en lo que fue denominado como 'la boda del año'. Aquel acontecimiento quedó grabado en la memoria de muchos seguidores de ambos y de 'Esto es guerra', reality de competencia que vio crecer el amor entre ambos modelos. Sin embargo, su relación no estuvo exenta de las criticas o controversias en sus inicios y, en una reciente entrevista, el popular 'capitán histórico' aseguró que en algún momento, su padre, renegaba con la ex Miss Perú por un inesperado motivo: su lentitud para las pruebas en 'EEG'.

"En la competencia lo hacías volar a Raúl", expresó Yaco Eskenazi. Raúl es el padre del exchico reality y, según cuenta el modelo peruano, era muy fanático de 'Esto es guerra'. La crítica para Natalie iba por su pasividad para realizar las pruebas de destreza física, las cuales muchas veces las terminaba perdiendo.

Yaco Eskenazi revela que su padre 'no pasaba' a Natalie Vértiz

En una divertida entrevista publicada en el canal de YouTube de Natalie Vértiz, la reina de belleza y Yaco Eskenazi recordaron los inicios de su relación. Según contó el exchico reality, su padre solía perder la paciencia al ver competir a su ahora esposa en 'Esto es guerra', hecho que fue confirmado por la propia Natalie.

Natalie Vértiz en 'Esto es guerra'. Foto: Captura YouTube

"Para esto, los papás de Yaco siempre me han visto como 'la más lenta'", expresó Vértiz, siendo secundada por Yaco Eskenazi. "Es que Natalie cuando entró al programa era un poco debilucha y era lenta. Entonces, mi papá siempre decía '¿por qué Natalie corre como si estuviese en una trotadora? No avanza. Mueve los brazos, mueve las piernas, pero no se traslada de un lugar a otro'", acotó Jacobo.

Pese a estos 'inconvenientes' iniciales, Natalie Vértiz aseguró que fue su propia forma de ser la que terminó 'conquistando' al papá y a la mamá de Yaco Eskenazi. "Siempre he sido superdulce y bueno, que en paz descanse mi suegro", recordó la ex Miss Perú.