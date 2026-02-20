HOYSuscripcion LR Focus

Espectáculos

Natalie Vértiz asegura no haber entendido fastidio de Ethel Pozo por fast pass en Disney: “Si alguien se picó, lo lamento”

Natalie Vértiz respondió a Ethel Pozo tras la polémica por el fast pass en Disney. La modelo negó mala intención en sus declaraciones y aseguró que todo fue una broma sin ánimo de incomodar.

Ethel Pozo se alejó de Yaco Eskenazi tras polémica con Ethel Pozo. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Luego de 2 años, Natalie Vértiz habló en el pódcast de Magaly Medina sobre el comentario que generó controversia en torno al fast pass en Disney. La modelo sostuvo que jamás buscó incomodar a Ethel Pozo, entonces conductora de ‘América Hoy’, y que todo se trató de una expresión espontánea en tono irónico.

Durante la conversación, Natalie Vértiz explicó que le sorprendió la magnitud que alcanzó el tema en televisión y redes sociales. Además, se refirió al reencuentro televisivo entre su esposo, Yaco Eskenazi, y la hija de Gisela Valcárcel, dejando claro que su prioridad es la estabilidad familiar y profesional.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi confiesa el principal motivo por el que aceptó trabajar con Ethel Pozo tras polémica: 'Me voy a poner feeling'

lr.pe

Natalie Vértiz nunca entendió molestia de Ethel Pozo por fast pass

Al ser consultada directamente por Magaly Medina sobre el enfrentamiento mediático con Ethel Pozo, Natalie Vértiz fue enfática al descartar cualquier intención de agravio. “Te diré que nunca hubo realmente un fastidio. Yo, más bien, cuando hablé sobre el fast pass de Disney, nunca lo hice con intención de fastidiar a nadie. Solo estaba bromeando (…) Si alguien se picó o no, bueno, lo lamento”, manifestó.

La modelo recalcó que interpretó el intercambio como parte de un lenguaje sarcástico que, según su percepción, era habitual entre figuras públicas. Sin embargo, reconoció que el comentario pudo ser entendido de otra manera. La controversia creció luego de que Ethel Pozo expresara su incomodidad en su magazine matutino, señalando que no compartía los privilegios que Natalie insinuaba en su intervención televisiva.

En respuesta, Pozo sostuvo que no había viajado a Disney ni contaba con beneficios especiales como se dejó entrever. También cuestionó que alguien de otro canal opinara sobre su vida personal, subrayando que no existe un “mega fast pass”, frase que se volvió viral en redes sociales.

PUEDES VER: Yaco Eskenazi responde tras ser calificado como 'el último fiel' de la farándula peruana: 'Una tremenda presión'

lr.pe

Ethel Pozo contra Natalie Vértiz por fast pass de Disney

El origen del conflicto se remonta a las declaraciones de Yaco Eskenazi sobre su experiencia en Disney World y el costo de los boletos con pase rápido, conocido como fast pass. Sus palabras fueron comentadas en el programa ‘América hoy’, donde Ethel Pozo opinó que ese tipo de gastos no representa la realidad económica de la mayoría de peruanos.

Tras esas críticas, Natalie Vértiz respondió en su entonces espacio televisivo ‘Estás en todas’ con un comentario irónico que desató el intercambio público. “Se sorprende de la casa de la ‘Foca’ (Jefferson Farfán) cuando su casa es del mismo tamaño (…) Claro que paga, ella paga mega fast pass. ¿Cómo te haces, no? Qué chistosa”, expresó en aquella oportunidad.

