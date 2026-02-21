Natalie Vértiz fue una de las recientes invitadas del pódcast de entrevistas de Magaly Medina donde habló sobre diversos tópicos de su vida pública, profesional y personal. En dicho encuentro, la modelo fue consultada acerca de la posibilidad de agrandar la familia y tener un tercer bebé con el actor Yaco Eskenazi, su esposo y padre de sus dos primeros hijos.

Vértiz confesó que a pesar de que su entorno cercano también le ha preguntado sobre ello, por el momento, no está en sus planes el convertirse nuevamente en madre, pues actualmente prioriza su estabilidad personal, familiar y profesional. La exmiss aseguró que la maternidad es una etapa muy hermosa, sin embargo, también difícil porque significa "hacer una pausa" para brindarle el tiempo, cuidado, y atención ideales que necesita el bebé, sobre todo, luego de dar a luz.

"No, no, todo el mundo me lo dice, pero así como la maternidad es tan romantizada, tan linda y hermosa, también en súper difícil. Implica parar por más que tú no quieras esos primeros meses, de repente no con la panza, pero sí tienes que hacer una pausa. (...) Los primeros 6 meses con mi segundo hijo fueron muy duros, creo que hasta estuve con depresión postparto", señaló.

Natalie Vértiz señala que disfruta pasar el tiempo con sus hijos

Al continuar brindando sus razones, la conocida modelo explicó que su postura también se debe a que actualmente ha construido un ritmo de vida que le permite disfrutar mejor de los momentos con sus dos pequeños. Expresó que ambos están más grandes con el pasar de los días y ahora pueden hacer actividades en familia, como viajes, sin pensar en los cuidados que requiere un bebé. Natalie aseguró sentirse a gusto al lado de sus hijos y verlos crecer.

"He alcanzado un ritmo de vida que me gusta mucho, mis hijos están creciendo, cada vez son más independientes. Además, viajar con ellos es un placer ahora porque ya están más grandes, ya no tienes que encargarte de los pañales, la leche. Es como, ya están más grandes y disfrutas mucho más de la compañía y no me veo realmente ahora con una pancita, con un bebé", explicó.

No obstante, Vértiz no quiso excluir completamente la posibilidad de tener un nuevo hijo, pues indicó no saber lo que le pueda deparar el futuro. "Bueno, nunca se puede decir nunca, de repente de acá a cinco años todavía tengo tiempo y tengo otra bebé", bromeó. Finalizó reflexionando que los hijos, aparte del tiempo, también implican un presupuesto económico. "Yo la verdad no me imagino", dijo.