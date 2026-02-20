El matrimonio de Pablo Villanueva, más conocido como 'Melcochita', atraviesa su momento más crítico. Luego de haber ofrecido disculpas públicas a Monserrat Seminario por acusaciones pasadas, el cómico confirmó que el vínculo llegó a su fin y que ya solicitó el divorcio tras casi dos décadas de convivencia.

La decisión fue revelada durante una entrevista en el programa 'América hoy', donde el artista aseguró que no existe posibilidad de reconciliación. Según explicó, la relación se desgastó con el tiempo hasta perder la conexión emocional que los mantuvo unidos durante años.

Melcochita confirma divorcio tras más de 17 años de relación

En ese sentido, el humorista fue claro al señalar que la separación no tiene vuelta atrás. Afirmó que las diferencias con su esposa se volvieron constantes y que la convivencia dejó de ser armoniosa, lo que terminó por quebrar el matrimonio.

“Me voy a divorciar. No nos entendemos no más, no hay cariño como antes”, expresó ante las cámaras. Al ser consultado sobre el amor, respondió sin rodeos: “Amor ya no hay desde hace medio año”, dejando en evidencia que la ruptura emocional ocurrió tiempo atrás.

Celos y desgaste marcaron el quiebre definitivo entre Melcochita y Monserrat Seminario

Durante la conversación televisiva, Melcochita también habló del clima que se vivía dentro del hogar. Según relató, los celos fueron frecuentes y generaron incomodidad en su día a día, al punto de sentirse presionado de manera constante.

“Me presionaba, me celaba que yo tenía con fulana o mengana, no podía tener amigas. Yo lo juro por mi madre que está muerta, nunca la he engañado con nadie”, declaró, descartando cualquier infidelidad y reafirmando su postura frente a las acusaciones.

Melcochita asumirá gastos de sus hijas tras la separación

Pese al distanciamiento, el artista dejó en claro que continuará cumpliendo con sus responsabilidades como padre. Señaló que cubrirá todos los gastos relacionados con sus hijas mientras el proceso de separación se formaliza.

“Voy a pagar la casa, el colegio de las bebés y todo lo que se trate de mis hijas, la comida, no le va a faltar nada”, sostuvo. Sin embargo, precisó que no entregará dinero adicional a Monserrat Seminario y mencionó que, si ella decide mudarse al extranjero, no pondrá obstáculos.