Melcochita no descarta retomar relación con Monserrat Seminario tras acusarla de dejarlo sin dinero: “Tengo que pensar todo”
El reconocido cómico, Melcochita, se refirió a su situación sentimental desde el extranjero y dejó abierta la posibilidad de una reconciliación, aunque aclaró que aún necesita tiempo para decidir.
- Ricardo Martín Escuza, imitador de Liam Gallagher, celebra su ingreso a galas de 'Yo soy' tras 7 intentos en 10 años: "Nada fue en vano"
- Gisela Valcárcel recuerda boda con Roberto Martínez y hace confesión sobre su reencuentro: "La gente se ilusionó con que nosotros volvamos"
Pablo Villanueva, conocido popularmente como Melcochita, volvió a estar en el centro de la atención mediática luego de viajar a Estados Unidos tras acusar públicamente a su esposa, Monserrat Seminario, de haberlo dejado sin recursos económicos. Desde el extranjero, el artista se refirió al estado actual de su relación.
El músico sorprendió al no cerrar por completo la puerta a una posible reconciliación. Aunque evitó dar una respuesta definitiva, reconoció que el tema sigue en evaluación y que prefiere actuar con cautela antes de tomar una decisión personal tan importante.
PUEDES VER: Monserrat Seminario le pidió disculpas a Melcochita por San Valentín: 'Cometí un error tan grande por dinero'
Melcochita habla sobre una posible reconciliación con Monserrat Seminario
Consultado sobre si retomaría el vínculo con su esposa, el cómico fue sincero y afirmó que aún no llega a una conclusión. “Todavía no sé. Ha escrito así nomás, pero yo no contesto, con mis hijas sí he conversado. Tengo que pensar todo”, declaró para Trome.
En esa misma línea, explicó que, por ahora, mantiene comunicación solo con sus hijas y evita responder mensajes directos relacionados con su relación sentimental. Para Melcochita, el momento exige reflexión y tranquilidad tras semanas marcadas por tensiones familiares.
PUEDES VER: Melcochita anuncia nuevo emprendimiento tras acusar a Monserrat Seminario de dejarlo sin dinero: 'A empezar de cero'
Melcochita permanece en Estados Unidos y no fija fecha de regreso
Pablo Villanueva también contó que se encuentra trabajando en Estados Unidos y que, por el momento, no ha definido cuándo retornará al Perú. Asimismo, confirmó que aún no acepta las disculpas enviadas por Monserrat Seminario durante el Día de San Valentín, fecha en la que ella le pidió perdón por el dinero que, según él, habría tomado.
Pese a ello, el artista dejó en claro que su retorno al país es inevitable debido a compromisos laborales ya pactados. “Cómo no voy a regresar si tengo contratos de por medio y también tengo a mis hijas allá. Ya estoy muy bien, estoy mejor que antes”, expresó en declaraciones al diario Trome.