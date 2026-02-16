Melcochita, nombre artístico de Pablo Villanueva, reveló el sorpresivo mensaje que el envío Monserrat Seminario el 14 de febrero, durante las celebraciones por San Valentín, en el que se lee cómo su aún esposa le pide disculpa por todos los errores cometidos y que fueron señalados públicamente en los medios.

El humorista, quien se encuentra en Estados Unidos, quedó sorprendido por las palabras de arrepentimiento que la madre de sus dos últimas hijas le envió a través de WhatsApp. Lo que más llama la atención es que Montserrat se siente arrepentida de resquebrajar su relación por un tema económico.

Monserrat Seminario se muestra arrepentida con Melcochita

En declaraciones para Trome, Melcochita mostró en exclusiva el mensaje de WhatsApp que le envió Monserrat Seminario durante una fecha tan romántica como el 14 de febrero.

"Te escribo para pedirte disculpas a ti por todo lo que está pasando, si he cometido un error quiero que me disculpes de corazón, si cometí un error tan grande por el dinero, discúlpame en verdad amor. Feliz día de San Valentín, se puede leer.

Monserrat Seminario confiesa por qué no trabajó

Monserrat Seminario salió al frente luego de ser tildada de "mantenida", tras ser acusada por Melcochita de gastar medio millón de soles correspondiente a sus ahorros.

En una transmisión en vivo a través de TikTok, la piurana y madre de las hijas menores de Pablo Villanueva afirmó que durante los 17 años que estuvo con él no trabajó, ya que se trató de una decisión tomada por ambos. "Si soy una mantenida es porque mi esposo me quiere mantener. Mi esposo no quiere que yo trabaje".