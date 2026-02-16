Hijas de Melcochita cuestionan a Monserrat Seminario por enviarle ropa en mal estado a EE.UU.: "Así dicen que lo cuidan"
Susan y Yessenia Villanueva mostraron prendas sucias, con huecos y manchas de lo que sería lejía. Tras ello, indicaron que lo mejor sería comprar ropa nueva para los tres meses que Melcochita permanecerá en el extranjero.
- Melcochita desmiente a su hija Susan Villanueva y afirma que sí volverá al Perú: "Tengo contratos pendientes"
- Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver
A través de redes sociales, las hijas de Melcochita expusieron el mal estado de las prendas de vestir que Monserrat Seminario envió a Pablo Villanueva, nombre real del humorista, para su estancia de tres meses en Estados Unidos. Susan y Yessenia Villanueva se mostraron indignadas por el contenido del equipaje.
En el video, se observa cómo las hijas de Melcochita sacan una a una las prendas que contiene la maleta que Montserrat le preparó al también sonero. En él se observa ropa aparentemente sucia, con huecos y manchas de lo que sería lejía, así como zapatos en bolsas y camisas blancas percudidas. "Así dicen que lo cuidan bien", cuestionaron Susan y Yessenia Villanueva.
PUEDES VER: Melcochita fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para escaparse a Estados Unidos: Está decidido a no volver
Hijas de Melcochitas indignadas con Monserrat Seminario
En el video se escucha cómo las hijas mayores de Melcochita sugieren que sería mejor deshacerse de las prendas viejas y optar por adquirir ropa nueva. "Yo creo que mejor botamos todo hermana. Va a estar tres meses y solo le han mandado esto. Esto también está sucio, hay que lavarlo. Miren para que ustedes no digan que 'ay, estamos exagerando' que por aquí que por allá", señalaron las hijas del sonero de 89 años.
En la misma línea, Susan y Yessenia Villanueva criticaron que, entre todas sus pertenencias, Monserrat Seminario solo le haya enviado dos abrigos, además de "una camisa percudida, ¿y el cuello? todo cochino". Finalmente, indicaron que lo mejor sería comprar ropa nueva. En un siguiente video se les observa con dos bolsas grandes que contendrían la ropa nueva de Melcochita.
PUEDES VER: Melcochita desmiente a su hija Susan Villanueva y afirma que sí volverá al Perú: 'Tengo contratos pendientes'
Hijas de Melcochita asegura que el artista fingió reconciliarse con Monserrat Seminario
Hace una semana, Susan Villanueva, hija mayor de Melcochita, aseguró que el humorista fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para recuperar sus documentos y poder viajar a Estados Unidos. "Él está decidido a no volver. No quiere más violencia", afirmó; sin embargo, a las pocas horas, Pablo Villanueva desmintió las declaraciones de su heredera.
Según Melcochita, su viaje al extranjero se debe estrictamente a presentaciones artísticas en Estados Unidos. Además, señaló que regresaría al Perú por las mismas razones, ya que tiene compromisos laborales vigentes que debe cumplir. "Tengo cuatro meses de contratos pendientes. Así que no estén hablando que no voy a regresar. Yo amo a mi Perú", indicó.