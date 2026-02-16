A través de redes sociales, las hijas de Melcochita expusieron el mal estado de las prendas de vestir que Monserrat Seminario envió a Pablo Villanueva, nombre real del humorista, para su estancia de tres meses en Estados Unidos. Susan y Yessenia Villanueva se mostraron indignadas por el contenido del equipaje.

En el video, se observa cómo las hijas de Melcochita sacan una a una las prendas que contiene la maleta que Montserrat le preparó al también sonero. En él se observa ropa aparentemente sucia, con huecos y manchas de lo que sería lejía, así como zapatos en bolsas y camisas blancas percudidas. "Así dicen que lo cuidan bien", cuestionaron Susan y Yessenia Villanueva.

Hijas de Melcochitas indignadas con Monserrat Seminario

En el video se escucha cómo las hijas mayores de Melcochita sugieren que sería mejor deshacerse de las prendas viejas y optar por adquirir ropa nueva. "Yo creo que mejor botamos todo hermana. Va a estar tres meses y solo le han mandado esto. Esto también está sucio, hay que lavarlo. Miren para que ustedes no digan que 'ay, estamos exagerando' que por aquí que por allá", señalaron las hijas del sonero de 89 años.

En la misma línea, Susan y Yessenia Villanueva criticaron que, entre todas sus pertenencias, Monserrat Seminario solo le haya enviado dos abrigos, además de "una camisa percudida, ¿y el cuello? todo cochino". Finalmente, indicaron que lo mejor sería comprar ropa nueva. En un siguiente video se les observa con dos bolsas grandes que contendrían la ropa nueva de Melcochita.

Hijas de Melcochita asegura que el artista fingió reconciliarse con Monserrat Seminario

Hace una semana, Susan Villanueva, hija mayor de Melcochita, aseguró que el humorista fingió reconciliarse con Monserrat Seminario para recuperar sus documentos y poder viajar a Estados Unidos. "Él está decidido a no volver. No quiere más violencia", afirmó; sin embargo, a las pocas horas, Pablo Villanueva desmintió las declaraciones de su heredera.

Según Melcochita, su viaje al extranjero se debe estrictamente a presentaciones artísticas en Estados Unidos. Además, señaló que regresaría al Perú por las mismas razones, ya que tiene compromisos laborales vigentes que debe cumplir. "Tengo cuatro meses de contratos pendientes. Así que no estén hablando que no voy a regresar. Yo amo a mi Perú", indicó.